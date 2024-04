Jak wynika z badań testy na inteligencję oraz iluzje optyczne pomagają rozwijać nasze szare komórki, czyli sprawność mózgu. Okazuje się, że regularne treningi poprawiają jego umiejętności poznawcze m.in. analityczne myślenie, czy zdolność do rozwiązywania problemów. Pomocne w tym mogą być liczne internetowe zagadki.

Reklama

To chyba całkiem niezła zachęta do tego, by spróbować swoich sił w rozwiązaniu właśnie jednej z takich zagadek.

Zagadka z kotami to hit Tik Toka

Ta, którą prezentujemy to hit Tik Toka. Ma miliony wyświetleń i ogromną liczbę fanów. Nie wszystkim jednak udaje się szybko ją rozwiązać. Jak wynika z komentarzy problem z odnalezieniem kotów, ma bardzo wiele osób. Tylko nielicznie szybko podają prawidłową odpowiedź.

Reklama

Spróbujecie swoich sił? Ile kotów znajduje się na tym obrazku?

A jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie? Pierwszy kot ukrywa się pod nogami mężczyzny, w podnóżku, na którym je opiera. Drugi z kolei śpi na kolanach kobiety. I jak? Udało się?