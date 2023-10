Z jakich przedmiotów potrzebne są korepetycje?

Z raportu „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości” Santander Consumer Banku wynika, że aż 55 proc. rodziców wyśle dzieci w tym roku szkolnym na korepetycje. Wśród nich najbardziej popularne przedmioty to:

język angielski lub inne języki obce - 83 proc.

lub inne języki obce - 83 proc. matematyka - 57 proc.

- 57 proc. fizyka - 16 proc.

j. polski - 9 proc.

chemia - 6 proc.

Kto wyśle dzieci na korepetycje?

Wśród osób, które zamierzają wysłać dzieci na korepetycje przeważają kobiety, mieszkańcy miast do 50 tys. osób, a także osoby z dochodem powyżej 5 tys. zł netto.

Nie zamierza tego zrobić 39 proc. rodziców. To głównie mieszkańcy miast powyżej 250 tys. osób, w których jest lepszy dostęp do bezpłatnych zajęć dodatkowych. Na „korki” rzadziej wysyłają dzieci również rodzice z wykształceniem wyższym, którzy sami są w stanie im pomóc w nauce. A także osoby zarabiające od 2 do 4 tys. zł netto.

Ile rodzice wydają na korepetycje?

Tu rodzice mają już doświadczenie z poprzednich lat i wiedzą, jakich wydatków mogą się spodziewać. W ubiegłym roku szkolnym:

co czwarty rodzic (24 proc.) zapłacił za korepetycje łącznie od tysiąca do 2 tysięcy złotych . To głównie osoby o zarobkach od 2 do 3 tys. zł netto.

. To głównie osoby o zarobkach od 2 do 3 tys. zł netto. 22 proc. rodziców wydało na korepetycje od 2 do 3 tys. złotych rocznie . Nawet jeśli ich miesięczne zarobki wynoszą poniżej 2 tys. złotych. W tej grupie znaczny odsetek stanowili również rodzice zarabiający powyżej 4 tys. zł, a także powyżej 7 tys. złotych.

. Nawet jeśli ich miesięczne zarobki wynoszą poniżej 2 tys. złotych. W tej grupie znaczny odsetek stanowili również rodzice zarabiający powyżej 4 tys. zł, a także powyżej 7 tys. złotych. co piąty rodzic (20 proc.) przeznaczył na korepetycje jednego dziecka do tysiąca złotych. Tak zadeklarowali w większości zarabiający od 2 do 4 tys. złotych.

Ceny korepetycji

Dziennik Gazeta Prawna sprawdził tegoroczny cennik korepetycji. Kwoty bardzo się różnią w zależności od miejscowości, ale również od korepetytora. To dlatego, że lekcji pozaszkolnych mogą udzielać nie tylko nauczyciele. Nie ma przeszkód prawnych, by robili to również studenci, a nawet licealiści.

Za korepetycje z matematyki bywa, że trzeba zapłacić nawet 400 zł. Ale to ceny rekordowe. Zwykle górna granica nie przekracza 250-350 zł. Średnio jest to około 80-100 złotych, a najtańsze oferty można znaleźć już za 30 zł.

Za lekcje z języka polskiego średnio płaci się 60-70 zł, najtańsze oferty są od 20 do 40 zł, a najdroższe w granicach 150-170. Rekordziści życzą sobie nawet 250-300 zł.

Podobnie wyglądają ceny korepetycji z języka angielskiego - od 30 zł do nawet 300 zł, średnio 70-80 zł.

Korepetycje z chemii to wydatek od 30 do 400 złotych. Średnio 60-80 zł, zazwyczaj górna granica to 200 zł. Z podobnymi wydatkami trzeba się liczyć w przypadku fizyki, biologii czy historii.