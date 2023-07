Wszystkie rosyjskie dzieci w wieku szkolnym mają być uczone podstaw obsługi dronów bojowych, co wskazuje na to, jak Rosja postrzega ich rolę we współczesnych wojnach - przekazało w poniedziałek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, rosyjski senator Artiom Szejkin ogłosił, że lekcje będą obejmować prowadzenie rozpoznania terenu i sposoby przeciwdziałania wrogim bezzałogowym statkom powietrznym (UAV).

"Podstawy bezpieczeństwa życia"

W zmienionym programie nauczania "Podstaw bezpieczeństwa życia" dla uczniów klas 10 i 11, który ma obowiązywać od 1 września, lekcje z obsługi dronów dołączą do szkolenia z karabinu szturmowego, umiejętności posługiwania się granatami ręcznymi i udzielania pierwszej pomocy na polu walki.

Nacisk na szkolenie wojskowe dzieci

"Odnowiony przez Rosję nacisk na szkolenie wojskowe dzieci jest w dużej mierze próbą wytworzenia kultury zmilitaryzowanego patriotyzmu, a nie rozwijania prawdziwych zdolności. Tym niemniej dodanie umiejętności w zakresie UAV podkreśla, w jaki sposób Rosja zidentyfikowała wykorzystanie taktycznych UAV na Ukrainie jako trwały element współczesnej wojny" - oceniono.

Piotr Kozłowski