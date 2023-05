Egzamin ósmoklasisty 2023. To już tylko kilka dnia i rusza sesja egzaminów ósmoklasisty. W tym tekście przypominamy co było na polskim na egzaminie ósmoklasisty w latach 2019-2022. Zerknij w te arkusze i zasady oceniania. Tam znajdziesz prawidłowe odpowiedzi. Warto to zrobić w ramach powtórki.