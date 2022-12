Reklama

Zarejestrowane ukradkiem nagranie zdarzenia otrzymała redakcja Kontakt24 od matki jednej z uczennic.

Znęcanie się nad uczniem

Przeproś - mówi ksiądz do jednego z uczniów, jednocześnie przyciskając go do szkolnej ławki.

Nie przeproszę - odpowiada uczeń.

Przeproś Pana Boga - kontynuuje ksiądz, wykręcając chłopcu ręce.

Nigdy - odpiera nastolatek.

Idziemy do pani dyrektor - oznajmia na to ksiądz.

Na tym nagranie się kończy - opisuje serwis TVN Warszawa.

Zawieszenie księdza

"Informacja o wspomnianym nagraniu dotarła do nas dziś rano. Sprawę traktujemy z należytą powagą. Aktualnie jest zgłoszona na policję i wyjaśniana. W związku z tym nie możemy udzielać żadnych informacji. Decyzją dyrektora ksiądz został zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela-katechety. Z uwagi na powyższe nie wykonuje obecnie żadnych czynności zawodowych" - poinformowało mailowo redakcję TVN Warszawa dyrektorka placówki.

Najgorsze jest to, że już wcześniej ten ksiądz zachowywał się dziwnie. Dzieciaki chore, nikt by im nie uwierzył, ale teraz mamy nagranie – miała powiedzieć redakcji Kontaktu 24 matka jednej z uczennic. Moja córka ma lekki stopień upośledzenia, krótką pamięć, miała pięć lat, jak zaczęła mówić. Ma do dziś złą wymowę i dlatego znalazła się w tej szkole. Poza tym jest z nią w porządku. Ma 16 lat. Z kolei chłopiec, którego bije ten ksiądz, ma jakieś 15 lat, ma ADHD, jest ruchliwy. W klasie jest dziesięć osób, to są dzieciaki z klas szóstej, siódmej i ósmej, to taka łączona grupa - zauważyła.

Ksiądz, gdy dowiedział się, że moja córka nagrywała całe zdarzenie, zadzwonił do niej w piątek. Powiedział jej, że się nie nagrywa i jak ma filmik, będą konsekwencje. Ona odebrała i się rozłączyła, później znowu zadzwonił i odebrałam tym razem ja. I do mnie też powiedział, że nie wolno nagrywać i jak się film gdzieś ukaże, to grozi wywalenie ze szkoły - miała się skarżyć kobieta, która zgłosiła sprawę policji.

Przyjęliśmy oficjalne zgłoszenie w tej sprawie. Trwają czynności – potwierdza policja.

Kuria "nie ma wiedzy"

"Nie mamy wiedzy o kim i o czym pani pisze. Nie wpłynęła do nas żadna informacja na ten temat" - to z kolei komentarz Elżbiety Grzybowskiej, rzeczniczki Kurii Diecezji Płockiej, której redakcja TVN naświetliła sprawę.