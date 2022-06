"Mam ten podręcznik, całości jeszcze nie przeczytałem, to 500 stron. Bardzo dużo obrazków. Próbowałem znaleźć ten fragment, nie dane mi było. Na pewno fotografii nie było" - mówi Gość Radia ZET Tomasz Rzymkowski, pytany o kontrowersję w podręczniku do nowego przedmiotu pt. HIT, do którego dotarła Rzeczpospolita.

W opiniowanej przez MEiN książce ma znajdować się fragment, szczegółowo opisujący kontakty pedofilskie niemieckiego polityka. - Przecież państwo, jako media mówili o tym wielokrotnie [o skłonnościach niemieckiego polityka – red.]. Ja nie wiem, czy jest sens robić z tego sensację. Co, jakąś cenzurę prewencyjną powinniśmy wprowadzić i nie mówić o działaczach lewicowych, jakie niektórzy mają skłonności? – komentuje wiceminister edukacji. Reklama Polityk dodaje, że przejrzał kilka rozdziałów podręcznika i ocenia, że jest on „bardzo dobrze przygotowany”. – Jestem zachwycony książką, formą wydania – podkreśla. - Nie zauważyłem tam nic, co można zakwalifikować jako kontrowersyjne. Może nie trafiłem – mówi wiceszef MEiN.