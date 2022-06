"Dochodzi do dyskryminacji osób LGBT, dochodzi do posługiwania się złym językiem, a on powoduje niebezpieczeństwo czynów i one też mają miejsce" – oznajmiła Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska w Radiu ZET.

Zastępczyni RPO uważa, że "sposób traktowania osób LGBT naznacza nas w Europie bardzo negatywnie". To, ile złego zrobiły słynne uchwały anty-LGBT, to niesłychane. Polska jako kraj fatalnie traktuje te osoby. W Europie jest znacznie wyższy standard. To pokazuje dystans do cywilizowanej części Europy – oceniła Hanna Machińska na antenie Radia ZET. Zastępczyni RPO zauważyła, że dyskryminacja to wielki problem społeczny, który wynika m.in. z problemu z edukacją w tej sprawie.