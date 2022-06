Chociaż szkoła jest wspaniała, to ma też swoje wady. W dzisiejszych czasach, w szkole odpowstaje rywalizacja między dziećmi i parcie na sukces, co skutkuje tym, że dzieci nie są przyzwyczajone do porażek i przesadnie reagują, gdy coś im nie wychodzi. W dużych miastach, takich jak Warszawa, jedne szkoły są uznawane za lepsze, inne za gorsze. Rodzice przykładają więc dużą wagę, do jakiej szkoły trafi ich dziecko. Powoduje to u rodziców i dzieci duży stres.