– Tylko dziewięć osób złożyło takie oświadczenie. W gminie jest ok. 700 osób, do szkół i przedszkoli gminnych zapisano 210 dzieci i uczniów – dodaje Małgorzata Leśniewska z Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie. I jako komentarz do tych danych cytuje wypowiedź jednej z dyrektorek, że szkoła nie ma ewidencji osób, które zamieszkują w jej obwodzie. Może jedynie „kontrolować” dzieci, które były w szkole i odeszły.