"Pan Donald Tusk chyba oszalał. Biorąc pod uwagę tylko lata 2020 i 2021, to na inwestycje samorządowe w edukację, sprzęt i infrastrukturę przekazujemy 5 mld zł! A subwencję z zaplanowanymi podwyżkami zwiększamy o 20 mld zł! Czyli o 50 proc. Czy to oznacza mniej pieniędzy na oświatę?!" - napisał minister edukacji i nauki w poniedziałek na Twitterze.

Zamieścił pod nim wpis Platformy Obywatelskiej z Twittera brzmiący: "Przewodniczący Donald Tusk: Szkoła nie może być kolejną ofiarą złych rządów. Nie może być tak, byśmy w polskiej szkole mieli coraz więcej ideologii i partyjnych decyzji, a coraz mniej pieniędzy i coraz niższy status nauczyciela".

Spotkanie Tuska z Broniarzem

W poniedziałek lider PO Donald Tusk spotkał się w Gdańsku z delegacją Związku Nauczycielstwa Polskiego, z prezesem związku Sławomirem Broniarzem na czele.

Na konferencji prasowej po spotkaniu Tusk oświadczył, że "szkoła nie może być kolejną ofiarą złych rządów". - Nie może być tak, że dziś w polskiej szkole będziemy mieli coraz więcej ideologii, coraz więcej partyjnych decyzji, a coraz mniej pieniędzy i niższy status nauczyciela - podkreślił.

Według niego, o edukacji powinno się decydować w trójkącie rodzice-nauczyciele-samorząd, a dziś - jak mówił - decyduje trójkąt "minister, kurator i partia". - Jeszcze do niedawna szkoła była, oczywiście z trudem i mozołem, ale była jakby wspólnotą w budowie. Wspólnotą w budowie, gdzie kluczowe role odgrywali rodzice, nauczyciele i samorząd i to wszystko w trosce o ucznia - oświadczył Tusk.

- Potrzebujemy powrotu do myślenia o edukacji, jako wielkiej inwestycji - podkreślił lider PO. Tusk zwrócił uwagę, że świat zmienia się na naszych oczach i od tego, w jaki sposób poprowadzimy nowe pokolenia będzie uzależniona nasza przyszłość.

- Oczekujemy, żądamy więcej pieniędzy na naszą przyszłość, więcej pieniędzy na polską szkołę, wyższych wynagrodzeń na dla nauczycieli. To jest inwestycja, od której będzie zależał los naszej ojczyzny - powiedział Tusk.

"Polska szkoła za czasów PO-PSL i obecnie"

"W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych blisko 1,1 mld zł zostanie przeznaczonych na inwestycje edukacyjne" - podało Ministerstwo Edukacji i Nauki w poniedziałek na Twitterze.

"Polska szkoła za czasów PO-PSL i obecnie. W 2021 roku subwencja oświatowa wynosi ponad 52,2 mld zł i w 2022 wzrośnie do 53,4 mld zł! W 2015 roku było to 40,4 mld zł" - podało także MEiN. Zaznaczono, że planowane jest zwiększenie subwencji o dodatkowe 8 mld zł. We wpisie na Twitterze resort edukacji przypomniał także, że średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2015 r. wynosiło 4 376 zł, a obecnie wynosi 5 700 zł.

Ministerstwo na Twitterze zamieściło dwa wpisy dotyczące cyfryzacji szkół. Podano, że za czasów rządów PO-PSL jedynie 23 proc. szkół miało szybki internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Poinformowano, że obecnie ponad 20 tys. szkół w pełni korzysta z szybkiego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wskazano, że z rządowego programu PO-PSL "Cyfrowa szkoła" skorzystało jedynie 1,4 proc. szkół oraz, że program kosztował 60 mln zł.