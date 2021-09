Jako prezydent RP zachęcam państwa do tego, żeby dzieci zaszczepić, ale chcę także, żeby państwo mieli zapewnione prawo do podjęcia tej decyzji - odpowiedzialnie, jako rodzice - oświadczył Duda.

Zapewnił, że szczepienie jest skutecznym zabezpieczeniem przed ciężkim przebiegiem COVID-19.

Prezydent podkreślił, że były obawy o to, czy rok szkolny rozpocznie się 1 września stacjonarnie.

To jest szczególnie trudny czas, dlatego tak ważne jest to, że możemy się spotkać, bo przez te 1,5 roku doznaliśmy czegoś, czego nikt z nas nie przewidywał. Dzieci, młodzież nie mogły chodzić do szkoły - nauka była zdalna, w jednych szkołach funkcjonowała lepiej, w drugich gorzej - zaznaczył.

W wielu przypadkach nauka zdalna to nie było to, co wystarczyło dzieciom i młodzieży, żeby można było powiedzieć, że normalnie się rozwijają - ocenił Duda.

Szkoły bez lockdownu?

Prezydent przypomniał, że w poniedziałek odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona organizacji roku szkolnego.

Z wielką radością usłyszałem od pana premiera, że nie przewiduje lockdownu szkolnego, że wszystko wskazuje na to, iż w wyniku postępującego programu szczepień nie będzie takiej potrzeby - relacjonował Andrzej Duda.