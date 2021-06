Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie przeciw COVID-19 dzieci, które ukończyły 12 lat. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aby zaszczepić nastolatka, konieczna jest pisemna zgoda rodziców, a w przypadku uczniów w wieku 12-15 lat konieczna jest także obecność rodziców podczas szczepienia. Osoby niepełnoletnie szczepione są preparatem firmy Pfizer.

W sumie w Polsce jest 2,58 mln uczniów w wieku 12-18 lat.

Szczepienia nastolatków

Szczepienia nastolatków odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. MEiN podało, że po wakacjach szczepienia będą mogły być wykonywane także w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Zgodnie z ogłoszonym przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka jesiennym harmonogramem szczepień dzieci i młodzieży od 1 do 5 września będzie prowadzona w szkołach akcja informacyjna na temat szczepień (lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym), między 6 a 10 września zbierane będą formularze medyczne w szkołach. Szczepienia w szkołach mają odbywać się od 13 do 17 września.

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje o spożywaniu posiłków przed szczepieniem czy przyjmowaniu leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka - wskazuje MEiN.

Cztery szczepionki w Polsce, dla niepełnoletnich tylko Pfizer/BioNTech

Szczepienia przeciw COVID-19 są w Polsce bezpłatne i dobrowolne.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Minister zdrowia od poniedziałku 17 maja dopuszcza, aby szczepienia preparatami firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca wykonywane były przy zachowaniu odstępu od 35 dni między dwiema dawkami. Odstęp ten ma wynosić maksymalnie 84 dni dla szczepionki AstryZeneki i 42 dni dla Pfizera i Moderny.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby w wieku od 18 lat. Preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich, może być szczepiona młodzież i dzieci w wieku 12-18 lat.