Powrót do nauki stacjonarnej. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych w całym kraju wracają we wtorek do nauki stacjonarnej. Uczniowie klas starszych: klas IV–VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych nadal uczą się zdalnie. Za dwa tygodnie - od 17 maja będą uczyć się hybrydowo.

Zajęcia w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego nadal w całym kraju mogą odbywać się stacjonarnie, a w kształceniu zawodowym można realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Reklama Weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji i nauki wprowadzające stopniowy powrót uczniów do szkół. Chodzi o rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uczniowie klas I-III - powrót do nauki stacjonarnej Zgodnie z nim 4 maja uczniowie klas I–III szkół podstawowych w całym kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole. Od wtorku szkoły podstawowe mają również prowadzić działalność opiekuńczo–wychowawczą dla uczniów w świetlicach. Nauka stacjonarna w klasach I-III szkół podstawowych była w tym roku szkolnym dwukrotnie zawieszana. Po raz pierwszy zawieszona została na początku listopada ub.r. Do nauki stacjonarnej najmłodsi uczniowie wrócili do szkół w połowie stycznia. Po raz drugi nauka stacjonarna uczniów klas I-III została zawieszona od 22 marca. Pod koniec kwietnia rozpoczął się stopniowy powrót najmłodszych uczniów do szkół. W związku z różną sytuacją epidemiczną w regionach w 11 województwach od 26 kwietnia uczniowie klas I-III uczyli się w systemie hybrydowym (część z nich stacjonarnie w szkole, część zdalnie w domu). Chodzi o uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal uczyli się zdalnie. Protesty w szkołach? "Duża część nauczycieli nie stawi się w pracy" Zobacz również Co z pozostałymi klasami? Zgodnie z obecnym rozporządzeniem od 17 maja uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w systemie hybrydowym. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie nieprzerwanie od 26 października ub.r. Rozporządzenie dopuszcza też prowadzenie praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy. Od wtorku zajęcia sportowe w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII o takim profilu mają być realizowane na podstawie programów szkolenia na miejscu lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik. W rozporządzeniu utrzymano zapisy, zgodnie z którymi dyrektorzy mają też nadal obowiązek organizować zajęcia w szkole lub umożliwić naukę zdalną na terenie szkoły uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mają możliwości nauki zdalnej w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. W przypadku szkół podstawowych specjalnych klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia mogą być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole – tak jak dotąd – ma decydować dyrektor szkoły. Reklama Ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania nie dotyczy szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich funkcjonowania. W rozporządzeniu doprecyzowano, że do 24 maja 2021 r. dyrektor szkoły podstawowej może organizować w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII (indywidualne lub grupowe) z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły może też nadal udostępniać pomieszczenia w placówce do przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia napisano, że od 31 maja planowany jest powrót do szkół wszystkich uczniów i słuchaczy w mury placówek edukacyjnych na zasadach obowiązujących przed epidemią.