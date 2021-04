Wiceprezydent skierowała też w sprawie dyrektora wniosek do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli. W komunikacie wskazano, że zawieszenie nastąpiło "w związku z uchybieniem godności zawodu nauczyciela".

Reklama

Zakaz używania awatarów z błyskawicą

O dyrektorze, prowadzonym przez niego liceum i nowym szkolnym regulaminie rozmawiano w środę podczas sesji łódzkiej rady miejskiej. Z inicjatywy popierających prezydent Hannę Zdanowską klubów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, uchwalono apel o zmiany w Prawie oświatowym. Petycję skierowano do ministerstwa edukacji.

Powodem takiego działania klubów KO i Lewicy – jak mówili radni – było właśnie oburzenie na dyrektora, w którego liceum zakazano uczniom używania w szkolnej aplikacji nauczania zdalnego awatarów obrazujących treści dotyczące m.in. polityki, w tym czerwonej błyskawicy – symbolu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Jedna z maturzystek łódzkiego liceum została ukarana tzw. punktami ujemnymi, bo nie zastosowała się nowego regulaminu i pozostawiła błyskawicę w polu swojego zdjęcia.

Zmiana Prawa oświatowego

Zdaniem przewodniczącego klubu PiS Radosława Marca interwencja radnych KO i Lewicy, popierających prawo uczniów do umieszczania błyskawicy w ich awatarach na platformie zdalnego nauczania, to dążenie do upolitycznienia szkół prowadzonych przez samorządy.

Przedstawiciele KO i Lewicy argumentowali z kolei, że – na platformie zdalnego nauczania – błyskawica w miejscach na zdjęcia uczniów łódzkiego liceum jest wyrazem ich poglądów, nie sympatii politycznych.

Ostatecznie głosami klubów KO i Lewicy przyjęto uchwałę z apelem o zmianę Prawa oświatowego. Znalazła się tam propozycja poszerzenia kompetencji samorządów prowadzących szkoły.

W sekretariacie liceum zawieszonego przez władze Łodzi dyrektora całe środowe popołudnie nikt odbierał telefonów. Dyrektor – jak dowiedziała się PAP – nie chce na razie komentować sprawy swojego zawieszenia.