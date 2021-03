Niedzielski w środę był pytany o termin powrotu uczniów klas starszych do nauki stacjonarnej w szkole. Minister zapewnił, że rząd "robi wszystko, żeby akcja szczepieniowa uwzględniała nauczycieli, wykładowców, tak żeby możliwie szybko powrócić do edukacji stacjonarnej".

Kolejna fala koronawirusa

My oczywiście mamy teraz taką sytuację, że znajdujemy się w fazie wzrostowej fali pandemicznej, ale jeśli by się udało dokończyć akcję szczepień i jednocześnie byśmy widzieli skutek tej akcji szczepień, ale oczywiście i innych działań na zmniejszenie wzrostu zachorowań, to będziemy te decyzje o przywracaniu stacjonarnej edukacji podejmowali po świętach - powiedział minister Niedzielski.

Bardzo bym chciał, żeby już ten okres absencji od tej nauki stacjonarnej, czyli nauki w trybie zdalnym, powoli się kończył, bo to ma też swoje konsekwencje - dodał.