Broniarz o szczepieniach nauczycieli

We wtorek odbył się briefing prezesa ZNP Sławomira Broniarza na temat szczepienia nauczycieli, nauczycieli akademickich i pracowników szkół.

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje kontynuacji szczepienia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami – na każdym poziomie: od przedszkola po szkoły wyższe. Chcemy, żebyśmy jako nauczyciele, pracownicy obsługi byli szczepieni – mówił Broniarz.

Dodał, że chciałby, aby było jasne, po co nauczyciele są szczepieni.

Szczepimy nauczycieli, administrację i obsługę po to, abyśmy jak najszybciej mogli wrócić do normalnej, stacjonarnej edukacji – to jest cel nadrzędny – zaznaczył.

Chcemy uporządkowania przekazywanych informacji nauczycielom i pracownikom oświaty. Nie może być takiego dysonansu informacyjnego, z jakim mieliśmy do czynienia choćby wczoraj, gdzie prof. Horban mówi co innego, a za moment minister zdrowia mówi co innego, co powoduje nie tylko lawinę mejli i pytań, telefonów adresowanych do związku, ale także narastające obawy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami – mówił Broniarz.