Szczepienia nauczycieli

Reklama

Grupa nauczycieli oświaty i nauczycieli akademickich w wieku 66-69 lat szacowana jest na ok. 18 tys. osób.

Podobnie jak przy wcześniejszych zapisach, zgłoszenia będą rejestrowane w dwóch systemach – dla nauczycieli oświaty w Systemie Informacji Oświatowej, dla akademickich w systemie POL-on.

Nauczyciel, który chce zostać zaszczepiony, powinien zgłosić to do dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej, w której jest zatrudniony. Ten go zarejestruje w SIO.

W przypadku nauczycieli akademickich deklaracje udziału w szczepieniach zbiera uczelnia. Za rejestrację na szczepienia nauczycieli akademickich odpowiadają rektorzy. Nauczyciel akademicki, który pracuje na więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki we wtorek i środę rejestrować się mogą także nauczyciele, którzy przebywają na długotrwałych nieobecnościach niezależnie od przyczyny, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocy nauczyciela, woźnych oddziałowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Mogą rejestrować się też pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, w tym nauczyciele i specjaliści odpowiedzialni za opracowanie arkuszy egzaminacyjnych, przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań egzaminacyjnych oraz organizowanie i przeprowadzanie wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej dla zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – dla zdających i ich rodziców.

Nauczyciele i nauczyciele akademiccy, którzy do tej pory nie skorzystali z możliwości rejestracji, a byli do tego uprawnieni, również będą mieli możliwość zgłoszenia się do szczepień we wtorek i w środę. Taką informację muszą przekazać swojemu dyrektorowi lub rektorowi.

"W przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu 989" - podaje resort edukacji i nauki.

Nauczyciele do 69. roku życia (urodzeni po 31 grudnia 1951 roku) będą mieli podawaną szczepionkę firmy AstraZeneca. W ubiegłym tygodniu pozytywną rekomendację w tej sprawie wydała Rada Medyczna przy premierze i minister zdrowia. Zgodnie z nią, wszystkie osoby od 18. do 69. roku życia mogą być szczepione preparatem AstraZeneca. Wcześniej, zgodnie z poprzednią rekomendacją, szczepione tym preparatem mogły być tylko osoby do 65 roku życia.

W piątek MEiN podało, że do tej pory przeciw COVID-19 zaszczepiono preparatem firmy AstraZeneca już ponad 205 tys. nauczycieli. Szczepienia tej grupy rozpoczęły się 12 lutego.

Chęć zaszczepienia się mogli zgłosić wszyscy nauczyciele ze szkół i placówek oraz nauczyciele akademiccy, a także inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65 roku życia (urodzeni od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003 r.). Resort edukacji podał, że zarejestrowało się prawie 545 tys. osób.