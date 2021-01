Powrót najmłodszych do szkół to jedyne odmrożenie – resztapozostaje przedłużona do 31 stycznia. Ale i to dotyczące uczniów nie było przesądzone do ostatniej chwili. Jeszcze rano Adam Niedzielski pytany przez dziennikarzy mówił, że brany jest pod uwagę scenariusz otwarcia placówek oświatowych, ale tylko w wybranych województwach, tam gdzie jest najmniej zakażeń. Zaś Rada Medyczna działająca przy premierze jeszcze w piątek proponowała, żeby „zejść” jeszcze niżej, czyli do poziomu powiatów i otwierać szkoły w tych, w których jest najniższa liczba chorych.