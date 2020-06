W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 272 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi o godzinie 9.00 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Życzenia tegorocznym maturzystom złożył za pośrednictwem Twittera szef MEN. Drodzy maturzyści, dziś rozpoczynacie egzaminy maturalne. Przygotowaliśmy je tak, aby były bezpieczne, poinformowaliśmy dużo wcześniej, kiedy i w jaki sposób będą się odbywały - zaznaczył Piontkowski.

Podkreślił, że tegoroczne egzaminy odbywają się szczególnym czasie - w okresie pandemii. Mamy nadzieję, że jednak te trzy lata nauki lub cztery, które pozwoliły wam przygotować się do tego najważniejszego, jak na razie, w waszym życiu egzaminu, pozwolą zdać ten egzamin jak najlepiej i że ten egzamin będzie przepustką na studia wyższe, będzie dobrą przepustką do dorosłego życia. Trzymamy za was kciuki. Powodzenia - powiedział szef MEN.

Życzył maturzystom "jak najlepszych wyników na egzaminach, a także wytrwałości, spokoju i koncentracji".

Podczas egzaminów należy przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pierwotnie sesja maturalna miała się rozpocząć 4 maja. W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są stacjonarne zajęcia w szkołach (od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia zdalnego). Przesunięto też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur. Zmieniono także część przepisów dotyczących przeprowadzenia matury.

Maturzysta - tak jak dotąd - musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

Czas trwania egzaminów pisemnych - tak jak w latach ubiegłych - zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, i od poziomu. Na przykład egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut, na rozszerzonym – 180 minut.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godz. 9.00 i 14.00. W pierwszym dniu matur po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Prezydent: Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze

Zaczynacie egzaminy, które symbolicznie przeniosą Was w dorosłość. Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy! Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze - napisał w poniedziałek do maturzystów prezydent Andrzej Duda.

Życzenia maturzystom złożył na Twitterze prezydent Andrzej Duda. "Drodzy Maturzyści! Wreszcie nadszedł ten dzień. Zaczynacie egzaminy, które symbolicznie przeniosą Was w dorosłość. Od dziś życie przyspiesza. Zapnijcie pasy! Będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze. Dacie radę! Trzymamy za Was z Agatką kciuki. Powodzenia!" - napisał Duda.