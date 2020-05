Minister edukacji narodowej w radiu Wnet przekazał, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminów. Wyjaśnił, że będą one m.in. regulowały kwestie ustawienia ławek, czy dystansu społecznego.

Tam też będziemy m.in. mówili o tym, że maseczki, które mamy używać w przestrzeni publicznej będą obowiązywały w tych momentach, gdzie poruszamy się w przestrzeni publicznej, gdy młodzież będzie szła do szkoły, czy zmierzała do sali egzaminacyjnej - powiedział Piontkowski.

Zaznaczył jednocześnie, że zakrywanie nosa i ust nie będzie obowiązkowe w trakcie egzaminu. Oczywiście ten, kto będzie chciał, będzie się w ten sposób czuł bezpiecznie, będzie mógł to zrobić, ale obowiązku zasłaniania nosa i ust w trakcie samego egzaminu nie będzie - dodał szef MEN.

Podkreślił, że brak takiego obowiązku powinien zwiększyć komfort pisania egzaminu. Przypomniał, jednocześnie, że tegoroczne egzaminy będą się odbywać wyłącznie w formie pisemnej.

W związku z epidemią koronawirusa, od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone są zdalnie. Przesunięte zostały też terminy egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu ósmoklasisty, który miał być przeprowadzony w kwietniu oraz matur, które miały rozpocząć się 4 maja.

Pod koniec kwietnia minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że zgodnie z nowym harmonogramem egzaminów zewnętrznych, egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 16-18 czerwca, a matury rozpoczną się 8 czerwca. Sesja maturalna potrwa do 29 czerwca. Będą przeprowadzone tylko egzaminy pisemne. W tym roku na maturze nie będzie egzaminów ustnych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca. Dla maturzystów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w czerwcu, dodatkową sesję zaplanowano od 8 do 14 lipca.