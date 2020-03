W poradniku podkreślono, że podstawą pracy zdalnej oraz prowadzenia zajęć online jest komputer i dostęp do internetu oraz telefonu. "Nowe technologie pozwalają na różne sposoby komunikacji, ale też na wymianę plików czy ich wspólne przechowywania" - zaznaczono.

Jak czytamy podstawowymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w pracy na odległość są poczta elektroniczna, narzędzia konferencyjne, komunikatory internetowe oraz coraz powszechniejsze narzędzia pracy grupowej.

Zasugerowano, aby w prowadzeniu lekcji online wykorzystywać m.in. e-mail. "Jeśli do tej pory nie miałeś potrzeby z niego korzystać, to dobry moment, żeby go założyć. Na wielu portalach dostęp do poczty elektronicznej jest bezpłatny. Zakładasz konto, ustalasz hasło i już możesz komunikować się z innymi. Musisz tylko pamiętać swój adres i hasło. Dla grupy większej niż kilka osób, a tak jest w przypadku każdej klasy, można założyć prostą listę mailową. To najprostszy sposób na przesyłanie przez uczniów prac domowych" - czytamy w podręczniku.

Wskazano też, że dzienniki elektroniczne, wykorzystywane powszechnie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, dają możliwość komunikacji z uczniami i ich rodzicami. Za ich pośrednictwem można również zadawać pracę domową, wyznaczać lektury do przeczytania oraz przesyłać linki do różnych materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie. "Poinformuj rodziców, żeby regularnie sprawdzali informacje publikowane w dziennikach elektronicznych" - zasugerowano nauczycielom.

W podręczniku zaznaczono też, że korzystając z internetu, można pracować na konkretnych dokumentach online wspólnie z uczniami. "Co ważne, wszystko można tak skonfigurować, by dostęp do plików miały tylko wyznaczone przez Ciebie osoby. Niektóre dokumenty może widzieć tylko nauczyciel i uczeń, a inne - cała klasa. Znani, choć niejedyni, dostawcy takich usług to: Google Dysk, Microsoft One Drive lub Dropbox. Konta na tych platformach można założyć za darmo. To przykłady – podobne usługi oferują także inne firmy" - wskazano.

Podręcznik poleca też wykorzystanie telekonferencji do rozmów w grupie. Wskazano, że nauczyciele mogą prowadzić wieloosobowe widekonferencje, a nawet dzielić się zawartością swojego ekranu z pozostałymi uczestnikami. "To trochę tak, jak byśmy pokazywali coś na tablicy. Wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym. Do takich narzędzi należą: Skype, Microsoft Teams, YouTube czy Google Hangouts Meet. To przykłady – podobne usługi oferują także inne firmy" - zaznaczono.

Według zaleceń podręcznika nauczyciele powinni również wykorzystać do komunikacji z uczniami Facebooka oraz komunikatory - Messenger czy WhatsApp. "To aplikacje, które można zainstalować na swoim smartfonie i w realnym czasie porozumiewać się z naszymi uczniami. Również i te aplikacje dają możliwość stworzenia grupy, w której znajdzie się np. cała klasa. W jednym momencie, dzięki kilku kliknięciom możemy wskazać uczniom konkretne zadania, np. przeczytanie fragmentu tekstu czy napisania wypracowania" - poinformowano.

Konieczność zawieszenia zajęć szkolnych spowodowała, że do akcji udostępniania za darmo swoich narzędzi włączyły się też znane międzynarodowe firmy takie jak Google, Microsoft czy Cisco. Z ich rozwiązań do pracy zdalnej na co dzień korzystają nawet największe światowe korporacje. Oto przykłady – wybranych, choć niejedynych – dostępnych rozwiązań.

Pełna treść podręcznika dostępna jest na stronie internetowej www.gov.pl.

mzd/ par/