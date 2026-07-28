Jak poinformowała w poniedziałek Joanna Wilk-Stefanik z Działu Promocji i Komunikacji Medialnej UR, I etap rekrutacji na studia na tej uczelni zakończył się rekordowym zainteresowaniem kandydatów - w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) zarejestrowanych zostało ponad 26,6 tys. zgłoszeń, w tym ponad 24,5 tys. opłaconych.

Rekrutacja na studia. Liczba zgłoszeń wzrosła o 43 proc.

Dodała, że w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. liczba zgłoszeń wzrosła o blisko 43 proc. Wtedy bowiem odnotowano ponad 18,6 tys. zapisów, w tym przeszło 17,3 tys. opłaconych.

Tak znaczący wzrost liczby zapisów to dla nas bardzo pozytywny sygnał. Pokazuje, że oferta Uniwersytetu Rzeszowskiego odpowiada na oczekiwania kandydatów, a sama uczelnia przyciąga coraz większą liczbę osób zainteresowanych studiowaniem w Rzeszowie – zauważyła Karolina Niemiec, kierownik Sekcji Rekrutacji i Biura Karier Studenckich UR.

Największym zainteresowaniem na UR cieszy się niezmiennie

kierunek lekarski , na który na studia stacjonarne startowało 3033 kandydatów;

, na który na studia stacjonarne startowało 3033 kandydatów; psychologia – 1297 kandydatów;

fizjoterapia – 1260 kandydatów;

pielęgniarstwo (studia I stopnia) – 1249 kandydatów.

Medycyna bije rekordy

Kierunek lekarski jest liderem także pod względem konkurencyjności. Na jedno miejsce na studia stacjonarne na tym kierunku startowało 26 kandydatów, a na studia niestacjonarne – 16 osób.

Nieco niższy wskaźnik liczby kandydatów odnotowała fizjoterapia, na którą na jedno miejsce chętnych było 14 kandydatów; psychologia oraz pielęgniarstwo – po 12 kandydatów na miejsce; po 11 chętnych na analitykę medyczną i lingwistykę stosowaną oraz na elektroradiologię – 10 kandydatów.

Wilk-Stefanik przekazała, że kierunki, na których po I turze rekrutacji pozostały wolne miejsca, zostaną ogłoszone na początku sierpnia. II tura rekrutacji odbędzie od 17 sierpnia do 14 września br.

Oblegane kierunki na Politechnice Rzeszowskiej

I etap rekrutacji zakończył się również na Politechnice Rzeszowskiej (PRz). Jak poinformował jej rzecznik Damian Gębarowski, uczelnia oferuje studia I stopnia na 36 kierunkach, w tym na 33 w języku polskim i 3 w języku angielskim. Dodał, że zainteresowanie studiami na Politechnice Rzeszowskiej na rok akademicki 2026/2027 w porównaniu do rekrutacji na miniony rok wzrosło o 23 proc.

Obecnie najpopularniejszymi kierunkami pod względem liczby kandydatów na studia stacjonarne I stopnia okazały się:

lotnictwo i kosmonautyka (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa), gdzie na 240 miejsc chętnych było 1265 kandydatów

(Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa), gdzie na 240 miejsc chętnych było 1265 kandydatów finanse i rachunkowość (Wydział Zarządzania) - 757 kandydatów na 150 miejsc.

logistyka – 579 kandydatów;

bezpieczeństwo wewnętrzne – 551 osób,

budownictwob– 535 kandydatów.

Natomiast pod względem liczby osób na jedno miejsce najpopularniejsza okazała się geodezja i planowanie przestrzenne, gdzie na 1 miejsce przypadło 7 chętnych. Nieco mniej kandydatów, bo 6, ubiegało się o jedno miejsce na nowoczesnych materiałach lotniczych.

Oba te kierunki pod względem konkurencyjności wyprzedziły najpopularniejszy pod względem liczby kandydatów kierunek lotnictwo i kosmonautyka, na którym o jedno miejsce ubiegało się 5 chętnych. Taki sam wskaźnik liczby kandydatów na miejsce osiągnęły także: finanse i rachunkowość, automatyka i robotyka, inżynieria i analiza danych oraz mechanika i budowa maszyn. Rzecznik PRz dodał, że rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia, a także na studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwa do 14 września br.

Rekrutacja na niepublicznych uczelniach

Natomiast na niepublicznych uczelniach: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (WSiZ) i na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej rekrutacja nadal trwa (odpowiednio do 31 lipca i 5 sierpnia). Rzeczniczka WSiZ Katarzyna Dąbska przekazała, że w tym roku jest bardzo duże zainteresowanie ofertą uczelni. Najwięcej zgłoszeń dotychczas wpłynęło na kierunki takie jak: informatyka, cyberbezpieczeństwo, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz digital marketing.

Natomiast na WSPiA najpopularniejszymi na chwilę obecną są prawo, na który zarejestrowanych jest już 60 proc. więcej kandydatów niż w ub. roku; kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne – 45 proc. więcej kandydatów oraz zarządzanie – blisko 40 proc. więcej chętnych.