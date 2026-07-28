Dziennik Gazeta Prawana logo

Rekrutacja na studia. Medycyna i lotnictwo hitami na uniwersytecie

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 09:53
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
uczeń student studia wykład sala wykładowa uczelnia uniwersytet
Rekrutacja na studia. Cztery kierunki hitami na uniwersytecie/Shutterstock
Kierunek lekarski oraz lotnictwo i kosmonautyka to najbardziej popularne kierunki studiów odpowiednio na Uniwersytecie Rzeszowskim (UR) i Politechnice Rzeszowskiej. Na obu tych uczelniach I tura naboru już się zakończyła. Rekrutacja trwa natomiast jeszcze na niepublicznych uczelniach.

Jak poinformowała w poniedziałek Joanna Wilk-Stefanik z Działu Promocji i Komunikacji Medialnej UR, I etap rekrutacji na studia na tej uczelni zakończył się rekordowym zainteresowaniem kandydatów - w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) zarejestrowanych zostało ponad 26,6 tys. zgłoszeń, w tym ponad 24,5 tys. opłaconych.

Rekrutacja na studia. Liczba zgłoszeń wzrosła o 43 proc.

Dodała, że w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. liczba zgłoszeń wzrosła o blisko 43 proc. Wtedy bowiem odnotowano ponad 18,6 tys. zapisów, w tym przeszło 17,3 tys. opłaconych.

Tak znaczący wzrost liczby zapisów to dla nas bardzo pozytywny sygnał. Pokazuje, że oferta Uniwersytetu Rzeszowskiego odpowiada na oczekiwania kandydatów, a sama uczelnia przyciąga coraz większą liczbę osób zainteresowanych studiowaniem w Rzeszowie – zauważyła Karolina Niemiec, kierownik Sekcji Rekrutacji i Biura Karier Studenckich UR.

Największym zainteresowaniem na UR cieszy się niezmiennie

  • kierunek lekarski, na który na studia stacjonarne startowało 3033 kandydatów;
  • psychologia – 1297 kandydatów;
  • fizjoterapia – 1260 kandydatów;
  • pielęgniarstwo (studia I stopnia) – 1249 kandydatów.

Medycyna bije rekordy

Kierunek lekarski jest liderem także pod względem konkurencyjności. Na jedno miejsce na studia stacjonarne na tym kierunku startowało 26 kandydatów, a na studia niestacjonarne – 16 osób.

Nieco niższy wskaźnik liczby kandydatów odnotowała fizjoterapia, na którą na jedno miejsce chętnych było 14 kandydatów; psychologia oraz pielęgniarstwo – po 12 kandydatów na miejsce; po 11 chętnych na analitykę medyczną i lingwistykę stosowaną oraz na elektroradiologię – 10 kandydatów.

Wilk-Stefanik przekazała, że kierunki, na których po I turze rekrutacji pozostały wolne miejsca, zostaną ogłoszone na początku sierpnia. II tura rekrutacji odbędzie od 17 sierpnia do 14 września br.

Oblegane kierunki na Politechnice Rzeszowskiej

I etap rekrutacji zakończył się również na Politechnice Rzeszowskiej (PRz). Jak poinformował jej rzecznik Damian Gębarowski, uczelnia oferuje studia I stopnia na 36 kierunkach, w tym na 33 w języku polskim i 3 w języku angielskim. Dodał, że zainteresowanie studiami na Politechnice Rzeszowskiej na rok akademicki 2026/2027 w porównaniu do rekrutacji na miniony rok wzrosło o 23 proc.

Obecnie najpopularniejszymi kierunkami pod względem liczby kandydatów na studia stacjonarne I stopnia okazały się:

  • lotnictwo i kosmonautyka (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa), gdzie na 240 miejsc chętnych było 1265 kandydatów
  • finanse i rachunkowość (Wydział Zarządzania) - 757 kandydatów na 150 miejsc.
  • logistyka – 579 kandydatów;
  • bezpieczeństwo wewnętrzne – 551 osób,
  • budownictwob– 535 kandydatów.

Natomiast pod względem liczby osób na jedno miejsce najpopularniejsza okazała się geodezja i planowanie przestrzenne, gdzie na 1 miejsce przypadło 7 chętnych. Nieco mniej kandydatów, bo 6, ubiegało się o jedno miejsce na nowoczesnych materiałach lotniczych.

Oba te kierunki pod względem konkurencyjności wyprzedziły najpopularniejszy pod względem liczby kandydatów kierunek lotnictwo i kosmonautyka, na którym o jedno miejsce ubiegało się 5 chętnych. Taki sam wskaźnik liczby kandydatów na miejsce osiągnęły także: finanse i rachunkowość, automatyka i robotyka, inżynieria i analiza danych oraz mechanika i budowa maszyn. Rzecznik PRz dodał, że rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia, a także na studia II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym trwa do 14 września br.

Rekrutacja na niepublicznych uczelniach

Natomiast na niepublicznych uczelniach: Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania (WSiZ) i na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej rekrutacja nadal trwa (odpowiednio do 31 lipca i 5 sierpnia). Rzeczniczka WSiZ Katarzyna Dąbska przekazała, że w tym roku jest bardzo duże zainteresowanie ofertą uczelni. Najwięcej zgłoszeń dotychczas wpłynęło na kierunki takie jak: informatyka, cyberbezpieczeństwo, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz digital marketing.

Natomiast na WSPiA najpopularniejszymi na chwilę obecną są prawo, na który zarejestrowanych jest już 60 proc. więcej kandydatów niż w ub. roku; kryminologia i bezpieczeństwo wewnętrzne – 45 proc. więcej kandydatów oraz zarządzanie – blisko 40 proc. więcej chętnych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: rekrutacjastudiauczelniarekrutacja na studia
Powiązane
Warsaw,,Poland,-,September,1,,2018:,Entrance,Of,The,Warsaw
Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji. Trzy kierunki pobiły rekordy
Nowo otwarta biblioteka Uniwersytetu Medycznego
Nowy kierunek na wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Od sierpnia wpisy na oblegane studia
Matura 2026
Boom na jeden kierunek. Rekrutacja do liceów i na studia pokazuje nowy trend
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrzęsienie ziemi w Japonii. Wydano alert przed tsunami »
Zobacz
|
Jacek Cygan
To on stworzył hit, który śpiewa Edyta Górniak. Wyznał, że piosenka jest o nim
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Quiz z PRL-u: 10 podwórkowych klasyków. 8/10 dla tych co pamiętają dzieciństwo bez smartfonów
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
"Agencja"
Kultowy serial szpiegowski w nowej wersji. Nowy sezon "poprawia niedociągnięcia"
Nowa Cupra Raval
Nowa Cupra odleciała z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
Policjant ruchu drogowego w kamizelce odblaskowej podczas kontroli samochodu na drodze, w rogu zbliżenie na tył prawa jazdy z czerwoną strzałką
Za tydzień wielka akcja policji. "Polecą" prawa jazdy
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj