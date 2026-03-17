Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, podwyższenie wynagrodzenia z wyrównaniem od 1 stycznia powinno nastąpić nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Ustawa budżetowa na 2026 rok została opublikowana w Dzienniku Ustaw 20 stycznia. Termin mija więc 19 kwietnia.

Kiedy wypłata podwyżki?

W ubiegłym rozporządzenie zostało podpisane 18 marca. Natomiast w 2024 r. stało się to wcześniej, bo już 19 lutego. Podwyżki muszą trafić na konta nauczycieli do 19 kwietnia.

Minimalne stawki pensji nauczycieli wzrosną od 155 zł do 186 zł brutto, zależnie od stopnia awansu zawodowego i grupy zaszeregowania. Oznacza to wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 3 proc.

Większe pensje dla nauczycieli

Zgodnie z tabelą minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym od 1 stycznia 2026 roku wynosi:

dla nauczyciela początkującego 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),

5308 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto), dla nauczyciela mianowanego – 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł brutto),

– 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł brutto), dla nauczyciela dyplomowanego – 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł brutto).

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli. Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynosić: