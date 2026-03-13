Uroczysta gala drugiej edycji Mazowieckiego Rankingu Liceów i Techników pod hasłem „Reflektor na Mazowsze” odbędzie się w piątek podczas Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2026 w Centrum EXPO XXI.

Zakres i metodologia rankingu

Ranking obejmuje szkoły średnie z wszystkich powiatów województwa mazowieckiego, bez Warszawy. Opracowano go po raz drugi. Jest częścią Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2026”.

Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku techników uwzględniła też wyniki egzaminów zawodowych. Dla szkół z maturą dwujęzyczną w obliczeniach rankingowych uwzględniono dodatkowo wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej.

W rankingu liceów i techników kapituła uwzględniła tylko szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2025 r., na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących pierwszy raz do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej odpowiednio dla liceów i techników.

Najlepsze licea Mazowsza 2026

Tegoroczny zwycięzca wśród mazowieckich liceów to „Strumienie” Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik” w podwarszawskim Józefowie. „Strumienie” jest szkołą dla dziewcząt. Jak podkreśla, zapewnia warunki do integralnego rozwoju, poprzez wysoki poziom edukacyjny oraz intensywne kształtowanie charakteru. „Osiągamy to w oparciu o tutoring osobisty i rodzinny osadzony w chrześcijańskim spojrzeniu na osobę” - czytamy na stronie szkoły.

Drugie miejsce zajęło Społeczne LO nr 5 STO w Milanówku, trzecie - ex aequo: Pryzmat Akademickie LO Fundacji Sternik w Pruszkowie i IV LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Piasecznie.

Na miejscu piątym są ex aequo: I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach i VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Na miejscu siódmym ex aequo są: I LO im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie i Prywatne Akademickie LO w Piasecznie.

Na miejscu dziewiątym są trzy szkoły: Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida w Garwolinie, LO im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu i LO im. Mikołaja Kopernika w Iłży. Na miejscu dwunastym jest IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, na trzynastym - LO nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku. Na miejscu czternastym są cztery szkoły: II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, LO im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Piastowie i LO im. marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku.

W rankingu liceów mazowieckich uwzględniono 140 szkół.

Najlepsze technika Mazowsza 2026

W rankingu techników zwyciężyło Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. Szkoła konsekwentnie rozwija sieć współpracy z nauką i biznesem, prowadzi nauczanie dualne, które pozwala uczniom uzyskać doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy. Kształci w zawodach: technik automatyk, technik elektronik, technik informatyk ze specjalizacją cyberbezpieczeństwo pod patronatem CISCO, technik mechatronik, technik programista ze specjalizacją AI uczenie maszynowe oraz technik robotyk.

Drugie miejsce zajęło Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży, trzecie - Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, na czwartym - Technikum nr 1 im. Stanisława Lema w Piasecznie, na piątym - Technikum nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie. Miejsce szóste zajęły ex aequo: Technikum im. ks. mjra Stanisława Domańskiego w Siennie i Szkoła Techniczna im. Gen. Władysława Andersa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie, miejsce ósme - Technikum w Zespole Szkół nr. 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku, miejsce dziewiąte - ex aequo: Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu i Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach.

W rankingu techników mazowieckich uwzględniono 102 szkoły.

Najlepsze szkoły w regionach Mazowsza i w obwarzanku warszawskim

Przygotowano też rankingi najlepszych mazowieckich szkół w regionach i w tzw. obwarzanku warszawskim, wskazano też najlepsze szkoły średnie w powiatach na Mazowszu.

Z kolei w rankingu liceów warszawskich zwyciężyło XIV LO im. Stanisława Staszica. Drugie miejsce zajęło XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, trzecie - IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, czwarte - ex aequo: VIII LO im. Władysława IV i V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego, szóste - ex aequo: LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego i 2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO, ósme - ex aequo: LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego", dziesiąte - ex aequo: XVIII LO im. Jana Zamoyskiego i XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika.

W rankingu techników warszawskich zwyciężyło Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego. Drugie miejsce zajęło Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku, trzecie - Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego, czwarte - Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego, piąte - Technikum Elektroniczne nr 1, szóste - ex aequo: Technikum Poligraficzne i Technikum Fototechniczne, ósme - Niepubliczne Technikum Programistyczne Techni Schools, dziewiąte - Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego, dziesiąte - ex aequo: Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego i Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. Stanisława Kluźniaka.

Polska Agencja Prasowa ma patronat medialny nad Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2026.