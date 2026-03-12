Inauguracja wydarzenia rozpocznie się o godz. 9.30 wykładem "Czego nauczyło mnie patrzenie w gwiazdy", który wygłosi dziennikarz i ambasador Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice – Jarosław Juszkiewicz. Wykład odbędzie się w auli im. A. Pawlikowskiego na Wydziale Humanistycznym UŚ przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach.

Program tegorocznej edycji obejmuje ponad 130 aktywności przygotowanych głównie z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zaplanowano m.in. 70 warsztatów, 26 wykładów, 18 zabaw edukacyjnych, 15 pokazów oraz trzy turnieje. Zajęcia odbywać się będą w Katowicach, Chorzowie i Sosnowcu.

Matematyka w centrum uwagi. XX Święto Liczby Pi z rekordowym programem

Wśród zaplanowanych aktywności są m.in. warsztaty matematyczne, zajęcia z fizyki, chemii, informatyki, mechatroniki oraz inżynierii biomedycznej i materiałowej, a także wykłady, pokazy i wystawy prac dyplomowych. Zaplanowano również mecz matematyczny dwóch drużyn oraz turniej wiedzy fizycznej z udziałem czterech zespołów.

Organizatorzy informują, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy prowadzone są online do 12 marca do godz. 23.59 lub do wyczerpania miejsc.

Wydarzeniu towarzyszyć będą dodatkowe inicjatywy zaplanowane na sobotę, 14 marca – w dniu obchodów międzynarodowego święta liczby Pi. O godz. 9.00 w Parku Kościuszki w Katowicach odbędzie się specjalna edycja biegu na 5 km organizowanego przez parkrun Katowice, natomiast o godz. 17.00 w Studiu Koncertowym Polskie Radio Katowice zaplanowano koncert "Liczba Pi w muzyce".

Ambasadorami tegorocznej edycji wydarzenia są ProIntegra S.A. oraz Kato.Hub Sp. z o.o.