Zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronach gov.pl sprawdzian to pisemna praca obejmująca większą partię materiału, na przykład cały dział programowy. Taki test powinien trwać co najmniej 45 minut.

Uczniowie mają prawo do znajomości zakresu materiału, który będzie sprawdzany. Sprawdzian powinien być zapowiedziany przynajmniej tydzień wcześniej, a jego termin ustalony z klasą.

Regulamin jasno określa również limit takich prac. W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie trzy sprawdziany, przy czym w jednym dniu może być tylko jeden.

Uczniowie mają także prawo do poprawy ocen niedostatecznych lub dopuszczających. Taka poprawa może odbyć się tylko raz i powinna nastąpić w ciągu dwóch tygodni od momentu poinformowania ucznia o wyniku.

Obowiązki uczniów podczas sprawdzianów

Regulamin wskazuje również obowiązki uczniów. Do najważniejszych należy przygotowanie się do sprawdzianu poprzez powtórzenie materiału oraz przyniesienie wymaganych przez nauczyciela materiałów.

Reklama

Podczas pisania pracy uczniowie powinni rozwiązywać zadania samodzielnie i nie przeszkadzać innym. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisać go w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Jeśli tego nie zrobi, może otrzymać ocenę niedostateczną.

Sprawdziany w szkole. Prawa i obowiązki nauczycieli

Nauczyciele mają prawo wybrać formę sprawdzianu. Mogą także przerwać pisanie pracy i odebrać ją uczniowi, który nie przestrzega ustalonych zasad, na przykład pracuje niesamodzielnie lub zakłóca pracę innych.

Jednocześnie regulamin nakłada na nauczycieli konkretne obowiązki. Powinni oni przestrzegać limitów sprawdzianów, zapowiadać je z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przeprowadzać lekcję powtórzeniową przed testem.

Nauczyciel musi także wpisać zapowiedziany sprawdzian do dziennika wraz z datą. Po sprawdzeniu prac powinien omówić z uczniami wyniki i wyjaśnić najczęściej popełniane błędy.

Ile sprawdzianów i kartkówek może być w szkole w jednym tygodniu? Przepisy są jasne

Kartkówka to krótsza praca pisemna, obejmująca materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. Czas jej pisania nie powinien przekraczać 30 minut.

Regulamin również w tym przypadku wprowadza ograniczenia. Uczniowie mogą mieć maksymalnie jedną kartkówkę dziennie. Co ważne, tego samego dnia nie powinno być jednocześnie kartkówki i sprawdzianu.

Podobnie jak w przypadku sprawdzianów, nauczyciel powinien zapowiedzieć kartkówkę i wpisać ją do dziennika lekcyjnego.

Zasady te mają na celu uporządkowanie pracy w szkole i zapewnienie uczniom przejrzystych reguł dotyczących oceniania oraz obowiązków związanych z nauką.

REGULAMIN SPRAWDZIANÓW - GOV.PL

Źródło: GOV.PL