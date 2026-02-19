Czy w sztuce istnieje błąd? Centralnym punktem wydarzenia jest wystawa przygotowana pod artystyczną opieką Anny Gwardyś-Skuzy. Projekt pozwala odkryć błąd jako impuls twórczy – kluczowy element eksperymentu oraz naturalny etap poszukiwania własnego języka artystycznego.

Ekspozycja stawia przed zwiedzającymi prowokacyjne pytanie: Czy w sztuce istnieje błąd… czy tylko odmienne spojrzenie? To zaproszenie do wspólnej rozmowy o akceptacji niedoskonałości i sile, jaka drzemie w procesie tworzenia.

"Błędy są portalami odkryć". Wielki finał projektu "Błąd.OdNowa"

Projekt "Błąd.OdNowa" to jednak nie tylko sztuki wizualne. Podczas finału odbędzie się IV Spotkanie Mówców, w którym wezmą udział uczniowie łódzkich i warszawskich szkół podstawowych. Zainspirowani słynnym cytatem Jamesa Joyce’a: "Błędy są portalami odkryć", młodzi prelegenci zaprezentują wystąpienia pełne odwagi i świeżego spojrzenia na współczesny świat. To przestrzeń, w której liczy się "piękne myślenie" i autentyczność przekazu.

Co w programie? Finał: 20.02.2026, piątek

Wydarzenie w Fabryce Sztuki zapowiada się niezwykle intensywnie:

10.00 – 10.15: Rejestracja uczestników i kuluarowe rozmowy przy wystawie.

10.15: Rozpoczęcie Finału i Prezentacje Mówców.

12.00: Podsumowanie Festiwalu Pięknego Słowa: prezentacja efektów projektu, Wręczenie nagród i podziękowań, część artystyczna: Etiuda w wykonaniu grupy TOEtralni.

Nie możesz być na finale? Odwiedź wystawę w innym terminie

Wystawa "Granice Błędu” w Fabryce Sztuki dostępna jest będzie zwiedzających do 27 lutego 2026 roku.

19.02 (czwartek): 12.00 – 16.00

20.02 (piątek): 10.00 – 18.00 (FINAŁ)

23.02 (poniedziałek): 12.00 – 16.00

24.02 (wtorek): 12.00 – 18.00

25.02 (środa): 12.00 – 18.00

26.02 (czwartek): 11.00 – 12.00 (przed spektaklem Eden)

27.02 (piątek): 17.00 – 19.00 (przed spektaklem Eden)

"Błąd.OdNowa" - projekt

Za koordynację całego przedsięwzięcia odpowiadają: Agnieszka Puta, Anna Wilczyńska‑Rutkowska oraz Anna Gwardyś‑Skuza.

Projekt powstał dzięki współpracy uznanych instytucji: Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" w Łodzi, Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Fabryki Sztuki oraz Teatru Chorea.