To dzień spotkań, rozmów i prezentacji. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników sztuki — zarówno obrazu, jak i słowa. Wstęp jest bezpłatyny.

Centralnym punktem wydarzenia będzie wystawa "Granice Błędu", przygotowana pod artystyczną opieką Anny Gwardyś-Skuzy. Ekspozycja pokazuje błąd jako impuls twórczy. Jako element eksperymentu. Jako naturalny etap poszukiwania własnego języka.

Czy błąd naprawdę jest porażką? Finał Festiwalu Pięknego Słowa w Łodzi

Wystawa stawia proste, ale ważne pytanie: czy w sztuce istnieje błąd, czy tylko inne spojrzenie? To zaproszenie do refleksji nad akceptacją niedoskonałości i nad siłą, która może z niej wynikać.

Drugą częścią finału będzie IV Spotkanie Mówców. Uczniowie łódzkich i warszawskich szkół podstawowych zaprezentują wystąpienia inspirowane mottem projektu oraz słowami James Joyce: "Błędy są portalami odkryć".

Młodzi mówcy pokażą, jak rozumieją doświadczenie pomyłki i czego można się z niej nauczyć.

"Błąd.OdNowa". Harmonogram

Finał festiwalu odbędzie się 20 lutego 2026 roku w Fabryce Sztuki w Łodzi:

  • 10.00–10.15 — rejestracja uczestników Spotkań Mówców, zwiedzanie wystawy, rozmowy kuluarowe
  • od 10.15 — rozpoczęcie finału i prezentacje mówców
  • 12.00 — podsumowanie Festiwalu Pięknego Słowa "Błąd.OdNowa": omówienie działań projektowych, wręczenie nagród i podziękowa, część artystyczna, w tym etiuda grupy TOEtralni.

Po zakończeniu części oficjalnej organizatorzy zapraszają do dalszego zwiedzania wystawy i rozmów w przestrzeni Fabryki Sztuki.

Organizatorzy i partnerzy Festiwalu Pięknego Słowa "Błąd.OdNowa"

Projekt koordynują: Agnieszka Puta, Anna Wilczyńska-Rutkowska oraz Anna Gwardyś-Skuza.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem i przy współpracy:

  • Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" w Łodzi,
  • Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole,
  • Fabryki Sztuki,
  • Teatru Chorea.