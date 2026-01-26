Opady marznącego deszczu i śniegu sparaliżowały komunikację w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim. W poniedziałek rano odwołane zostały zajęcia edukacyjne w kilkudziesięciu szkołach podstawowych i średnich. Uczelnie wyższe również ogłosiły, iż tego dnia nieobecność na zajęciach będzie usprawiedliwiona z powodu trudnych warunków pogodowych.

Zajęcia na uczelniach zdalnie

Taki komunikat opublikował m.in. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Podkreślono, że decyzją dziekanów zajęcia na większości wydziałów "mogą odbywać się zdalnie". Wyjaśniono, że zaplanowane 26 stycznia posiedzenie Senatu ZUT również odbędzie się online.

Uniwersytet Szczeciński również ogłosił, że decyzję o odwołaniu zajęć podejmują poszczególne wydziały. Większość jednostek US skorzystało z tzw. godzin dziekańskich. Prawdopodobnie dziekani podejmą taką decyzję również na jutro. Śledzimy prognozy pogody - przekazała rzeczniczka prasowa US Agnieszka Lizak.

Odwołano wszystkie zajęcia dydaktyczne

Na Politechnice Morskiej odwołano wszystkie zajęcia dydaktyczne. W komunikacie zaznaczono, że "w związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi" 26 stycznia ogłoszony został Dniem Rektorskim. Wyjaśniono, że wolne mają studenci i kadra dydaktyczna, natomiast jednostki administracyjne pracują bez zmian.

Pomorski Uniwersytet Medyczny poinformował, że nieobecności „studentów oraz pracowników, którym z powodu warunków atmosferycznych nie uda się dotrzeć na zajęcia bądź do pracy”, będą usprawiedliwione. Także Akademia Sztuki zapewniła, że nieobecności w poniedziałek będą usprawiedliwione.