Barbara Nowacka zapowiadała, że do końca kadencji Sejmu do 2027 roku wynagrodzenia nauczycieli mają być powiązane ze wskaźnikami gospodarczymi.W tym roku podwyżka też była zakładana na inflację 5-procentową, a inflacja na szczęście okazała się niższa. Gdyby się działy sytuacje kryzysowe dla nauczycieli i nauczycielek, to ja będę też rozmawiała z ministrem finansów, żeby ich wspierać, bo nauczyciele są dla nas priorytetem – mówiła w Polsat News.

Wynagrodzenia nauczycieli. Przełom w 2028 roku?

Według Urszuli Woźniak, wiceprezes ZNP, prace podkomisji nadzwyczajnej, która ma zająć się nauczycielskimi pensjami powinny być wznowione już teraz. Jeśli tak się nie stanie Sejm nie zdąży ich uchwalić do połowy roku, a właśnie wtedy jest konstruowany projekt przyszłorocznego budżetu. Gdybyśmy tak hipotetycznie to ujęli, że zmiana będzie od 2027 r., to budżet na 2027 r. tworzy się w czerwcu 2026, czyli za pół roku. Czyli to musi być wypracowane już w tym momencie. A tego nie ma - powiedziała Urszula Woźniak w rozmowie z Portalem Samorządowym.

Związkowcy uważają, że ewentualne powiązanie pensji nauczycieli ze wskaźnikiem w gospodarce stanie się faktem dopiero pod koniec kadencji. Ich zdaniem wejdzie w życie dopiero od 2028 r. Zauważają jednak, że nawet taki scenariusz byłby sporym sukcesem i przełomem.

Podwyższenie dodatków dla nauczycieli?

Związkowcy uważają, że już teraz, bez czekania do 2028 można nieco podnieść pensje pedagogów. Jednym z rozwiązań, nad którymi rząd mógłby pracować, jest choćby kwestia uwolnienia dodatku za wysługę lat. Warto zwrócić uwagę, że w Straży Granicznej jego górna granica wynosi 35 proc., podczas gdy u nas kończy się na 20 proc. To są konkretne pieniądze, które trafiłyby do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. A takich rozwiązań, które można zastosować, jest znacznie więcej - podkreślił Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego "Forum Oświata" w rozmowie z Portalem Samorządowym.

Wysokość dodatku za wysługę lat jest tym wyższa, im dłużej nauczyciel pracuje. To 1 proc. za każdy rok pracy, ale nie więcej niż 20 proc. Po przepracowaniu 20 lat, dodatek ma co roku wartość 20 proc. pensji.