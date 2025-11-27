Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie wzoru legitymacji służbowej nauczyciela będzie ona dostępna zarówno w formie elektronicznej jak i w postaci plastikowej karty. Wydanie nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel. Rozporządzenie ma wejść w życie 30 listopada 2025 r.

Koszty legitymacji pokryją nauczyciele

Koszty związane z wytworzeniem legitymacji w postaci karty będą pokrywali nauczyciele. Opłata ma nie przekraczać wysokości kosztów wytworzenia tej legitymacji. Nie będzie pobierana od nauczyciela wtedy, gdy dotychczasowa legitymacja zostanie unieważniona z powodu zmiany nazwy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, albo stwierdzenia w legitymacji błędów lub omyłek.

Na awersie karty umieszczony będzie napis w dwóch językach – polskim i angielskim: "Legitymacja służbowa nauczyciela. Teacher Identity Card". Na blankiecie nowej legitymacji mają znaleźć się następujące dane:

fotografia nauczyciela,

nazwisko i imię (imiona),

data wydania,

numer (zgodny z numerem mLegitymacji).

Nazwa i adres siedziby szkoły,

data ważności legitymacji.

Dodatkowe funkcje legitymacji

Legitymacja nauczyciela będzie od 30 listopada dostępna zarówno w aplikacji mObywatel jako mLegitymacja, jak i w postaci karty służbowej. Blankiet legitymacji będzie mógł zawierać elektroniczną warstwę bezstykową, dzięki czemu dokument może pełnić dodatkowe funkcje, np. karty bibliotecznej czy stołówkowej.

Zgodnie ze zmianami w tej ustawie, nauczycielom, co do zasady, będzie wydawana z urzędu mLegitymacja, ale nauczyciel będzie mógł także zawnioskować do dyrektora szkoły o wydanie legitymacji również w postaci karty. Dyrektor będzie miał obowiązek wydać legitymację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zabezpieczenia plastikowej karty

Nowa legitymacja w formie plastikowej karty jest zabezpieczona przed fałszerstwem. Karta wykonana jest z wielowarstwowego laminatu PCV, który nie świeci w świetle UV, co utrudnia podróbki. Pokrywana jest także specjalną folią. Spełnia aktualne wymog bezpieczeństwa dokumentów identyfikacyjnych.