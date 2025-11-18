Chodzi o grupę pedagogów, przebywających w roku szkolnym 2023/2024 m.in. na urlopach dla poratowania zdrowia. Obecnie ci nauczyciele pracują, ale na bon na laptopa do tej pory nie mieli szansy. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, po zmianie przepisów wsparcie przysługuje nauczycielom, którzy:

są uprawnieni do otrzymania bonu na laptop, a jeszcze nie skorzystali ze wsparcia z powodu upływu terminu na złożenie wniosku.

z powodu upływu terminu na złożenie wniosku. w czasie składania wniosku przebywali w stanie nieczynnym, na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia, byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków, przebywali na urlopie bezpłatnym, który trwa nie krócej niż 14 dni albo byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Te dwie grupy mogą od 22 października ubiegać się o przyznanie bonu.

Komu nie przysługuje bon na laptopa?

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który finansuje program, wsparcie w postaci bonów ma "wzmocnić odporność szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia ich funkcjonowania, np. w czasie pandemii COVID-19". Zgodnie z założeniami KPO, bonu nie otrzymają nauczyciele:

wychowania przedszkolnego.

publicznych i niepublicznych szkół artystycznych .

nauczyciele szkół podstawowych dla dorosłych,

branżowych szkół II stopnia,

szkół policealnych oraz

liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Zmiana przepisów ws. bony na laptopa

Nauczyciele mają czas na złożenie wniosku do 21 listopada 2025. Składa się je do dyrektorów szkół. Dokument musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego.

Organy prowadzące szkoły winny niezwłocznie po upływie tych 30 dni złożyć zbiorowy wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji, które na bieżąco będzie przesyłało kody uprawnionym nauczycielom. W ramach programu nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa. Nauczyciele będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu.

O zmianę przepisów ws. bonu na laptopa walczyły nauczycielskie związki zawodowe. ZNP przez dwa lata podejmował szereg działań, by bony na laptopy otrzymali nauczyciele, którzy w dniu składania wniosku o wsparcie finansowane ze środków publicznych przebywali na urlopach dla poratowania zdrowia. Ukazało się rozporządzenie, które to ostatecznie reguluje – poinformowała Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP.