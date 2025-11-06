Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji przeprowadzono w środę na posiedzeniu komisji. Przedstawiając projekt nowelizacji wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer wskazała, że głównym jej celem jest umożliwienie wdrożenie w szkołach kompleksowej reformy programowej.

W ramach reformy w większym stopniu musimy zwrócić uwagę na to, czego szkoła ma realnie nauczyć, a nie czego ma uczyć. Chodzi o skuteczność i efekty kształcenia, a nie tylko o jego treść - wskazała.

PiS: Ten projekt nie zostanie wprowadzony w życie

W projekcie zaproponowano m.in. zmianę definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego, Ma to związek z projektowanym nowym schematem tej podstawy, który oprócz celów kształcenia będzie uwzględniał oczekiwane efekty uczenia się oraz wymagania w zakresie doświadczeń edukacyjnych.

Reklama

Zmianę tę skrytykował Dariusz Piontkowki (PiS). Jak powiedział, projekt jest rewolucją, która doprowadzi do likwidacji polskiej szkoły, zmusi nauczycieli, by porzucili dotychczasowe metody pracy z uczniami, dostosowane do specyfiki danej szkoły i potrzeb konkretnych uczniów. Państwo w tej chwili chcą doprowadzić do tego, co się dzieje w szkołach zachodnich, gdzie uczeń nie musi posiąść jakiejś konkretnej wiedzy, a zakres wymaganej wiedzy jest naprawdę minimalny - powiedział. Złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Posłowie koalicji 13 grudnia doskonale wiedzą, że ten projekt nie zostanie wprowadzony w życie, nawet jeśli go przepchniecie przez Sejm i Senat, to wiadomo co się z nim stanie- dodał Zbigniew Dolata (PiS).

Reklama

Reforma edukacji "wynarodowi Polaków"

Wniosek o odrzucenie złożył też Włodzimierz Skalik (Konfederacja Korony Polskiej). Jego zdaniem, projekt jest wprowadzany wbrew rodzicom. Z całą pewnością projekt ustawy będzie skutkował zerwaniem kodu kulturowego, wynarodowieniem Polaków i upadkiem edukacji humanistycznej- ocenił. Według niego, "ma skończyć z edukacją i ukształtowaniem wszechstronnym ukształtowanie młodego pokolenia".

Komisja nie poparła wniosków Piontkowskiego i Skalika. Za odrzuceniem projektu było 4 posłów, 17 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Odrzucone zostały także wnioski Skalika o wysłuchanie publiczne i Piontkowskiego o przerwę, i rozpatrzenie szczegółowych zapisów projektu w późniejszym terminie.

Podczas procedowania projektu komisja odrzuciła wszystkie poprawki PiS do niego. Za przyjęciem całości projektu głosowało 17 posłów, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Reforma edukacji od 2026 roku

Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – planowana do sukcesywnego wdrożenia począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w wychowaniu przedszkolnym oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a w przypadku klasy I szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2027/2028.

W projekcie nowelizacji oprócz nowej definicji podstawy programowej zaproponowano m.in. zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego, w tym:

rezygnacja z obowiązku opiniowania przez kuratora oświaty arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek (mają być tylko kontrole następcze);

wprowadzenie możliwości tworzenia narzędzi nadzoru pedagogicznego przez kuratora oświaty;

wprowadzenie do katalogu form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły nowej formy, tj. zajęć fakultatywnych.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Zmiany w ustawie o systemie oświaty zakładają m.in.