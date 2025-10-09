Jak informuje MEN, dokument ma na celu wdrożenie w szkołach reformy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, opartej na dokumencie pt. "Profil absolwenta i absolwentki. Droga do zmian w edukacji". Zmiany będą wprowadzane począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

"Celem zmiany jest stworzenie szkoły przyjaznej i wymagającej, dzięki której każdy uczeń zdobędzie wiedzę (rozumienie świata), kompetencje (zdolność działania) oraz sprawczość (siłę i motywację do działania)" - czytamy na stronie resortu edukacji.

Pojawi się także nowy obowiązek. Zmiany, które wprowadzamy, pozwolą na realizację reformy "Kompas Jutra", zawierającej silny komponent praktyczny. Na większości przedmiotów pojawi się możliwość – a nawet obowiązek – prowadzenia zajęć poprzez doświadczenia i debaty– poinformowała ministra edukacji Barbara Nowacka, podczas konferencji prasowej.

Etapy reformy edukacji

Zmiany proponowane w projekcie ustawy zostały przygotowane przy założeniu, że nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół będzie wdrażana sukcesywnie:

od 1 września 2026 r. w przypadku wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej (klasy I, IV),

od 1 września 2027 r. w szkołach ponadpodstawowych (klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie I branżowej szkoły I stopnia i szkole policealnej),

od 1 września 2030 r. w branżowej szkole II stopnia.

Jednocześnie w pozostałych klasach poszczególnych typów szkół będą obowiązywać, do zakończenia cyklu kształcenia, obecne podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz dotychczasowe ramowe plany nauczania dla publicznych szkół.

Konsekwencją tych zmian są zmiany przepisach ustawy – Prawo oświatowe oraz przepisach ustawy o systemie oświaty, odwołujących się do podstawy programowej, w szczególności w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

Zmiany na maturach i egzaminach ósmoklasisty

Projekt ustawy obejmuje również kilka innych zmian, niemających związku z przygotowywaną reformą programową, jak np.: