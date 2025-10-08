Wenus to planeta uczuć, piękna i pieniędzy. Jowisz – wielki dobroczyńca, który pomnaża wszystko, czego dotknie. Gdy te dwie planety tworzą pozytywny aspekt, wszechświat sprzyja miłym niespodziankom i wielkodusznym gestom. Szczególnie mocno odczują to cztery znaki zodiaku.

Wenus sekstyl Jowisz. 4 znaki zodiaku mogą liczyć na miłość i pieniądze

Te 4 znaki zodiaku mogą spodziewać się miłości, pieniędzy i szczęścia:

Panna. Twoja Wenus świeci teraz najjaśniej. W miłości przyciągasz osoby, które szanują Twoje wartości i oferują stabilność. W pracy możesz liczyć na pochwałę, a nawet premię. Nie bój się poprosić o więcej – masz silne wsparcie planetarne. Single? Ktoś poważny wchodzi na scenę.

Rak. Jowisz w Twoim znaku działa jak talizman. Dobre wiadomości dotyczące finansów, współpracy lub spraw rodzinnych. W środę może wydarzyć się coś, co ustawi Cię lepiej na resztę roku – nowa propozycja, bonus lub gest serca, który wszystko zmienia. W miłości – ciepło, troska, a może nawet pierścionek?

Koziorożec. Sekstyl między Wenus a Jowiszem tworzy magiczny trójkąt z Twoim znakiem. Możesz spodziewać się sukcesu w sprawach zawodowych, ale też... romansu tam, gdzie się tego nie spodziewasz (np. w pracy). Pieniądze? Tak, ale najpierw – decyzja. Musisz wybrać, czy iść bezpieczną drogą, czy zaryzykować. Obie opcje mają potencjał.

Byk. Wenus to Twoja planeta – a teraz jest w znaku ziemskim, jak Ty. To Twoje pięć minut w sprawach sercowych. Ktoś może wyznać Ci uczucia albo Ty poczujesz, że nadszedł czas na krok naprzód. Finanse? Możliwy zwrot po cichym kryzysie lub szansa na nowy projekt. Otwórz oczy – i serce.