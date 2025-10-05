Taki układ to astrologiczna rzadkość, która zwiastuje silne napięcia między tym, czego pragniemy, a tym, czego oczekują od nas inni.

Pełnia Księżyca w październiku 2025. Kiedy wypada i co nam przyniesie?

Pełnia w Baranie często nazywana jest Pełnią Myśliwych lub Ognistą Pełnią – i nie bez powodu. To moment konfrontacji, szczerości i działania. Tym razem Księżyc będzie świecił samotnie, bez harmonizujących aspektów.

Słońce w Wadze będzie próbowało przypomnieć o znaczeniu kompromisu, równowagi i partnerstwa, ale Księżyc w Baranie domaga się indywidualizmu, wolności i pierwszeństwa naszych własnych potrzeb.

Dodatkowo Mars – władca tej pełni – znajdzie się w swoim własnym znaku, Skorpionie, również niepołączony z innymi planetami. To sprawi, że jego działanie stanie się jeszcze bardziej intensywne, skupione wewnętrznie, nastawione na transformację i głębokie zmiany. To nie jest czas na kompromisy – to czas na postawienie spraw jasno i bez ogródek.

Pełnia Księżyca w październiku 2025. Co może się wydarzyć?

Relacje będą pod lupą. Możemy poczuć, że nie da się już dalej ignorować rozbieżności między sobą a innymi – w związkach, przyjaźniach, rodzinie, czy współpracy zawodowej. Będzie w nas silna potrzeba, by stanąć po własnej stronie, nawet jeśli oznacza to trudne rozmowy czy konieczność podjęcia radykalnych decyzji.

Pełnia w Baranie. Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku

Baran. To twoja pełnia. Poczujesz mocny impuls do zmiany. Zdecyduj, czego naprawdę chcesz i przestań się wahać. Odwaga przyniesie efekt.

Byk. Czas na duchowe porządki. Co cię powstrzymuje? Zajrzyj w głąb siebie i skonfrontuj się z tym, co ukryte.

Bliźnięta. Relacje przyjacielskie mogą przejść próbę lojalności. Wybierz, z kim naprawdę chcesz iść dalej.

Rak. Na świeczniku: kariera i cele. Ktoś może postawić cię pod ścianą – obronienie swoich ambicji będzie konieczne.

Lew. Potrzeba wolności i niezależności zacznie dominować. Zmiana otoczenia, podróż lub nowe wyzwanie? Tak!

Panna. Pełnia uruchomi głębokie procesy psychiczne. Czas odciąć się od toksycznych powiązań i postawić na regenerację.

Waga. Twoje relacje będą wymagały uczciwej rozmowy. Czy kompromis jest jeszcze możliwy?

Skorpion. Zadbaj o zdrowie i codzienne rytuały. Zmiana nawyków teraz może przynieść spektakularny efekt.

Strzelec. Masz zielone światło na wyrażenie siebie – artystycznie, emocjonalnie, seksualnie. Odważ się być sobą.

Koziorożec. Czas na ważne decyzje domowe lub rodzinne. Zadbaj o swoje terytorium i to, co dla ciebie bezpieczne.

Wodnik. Wiele może się wyjaśnić – pod warunkiem, że mówisz wprost. Uważaj na ostre słowa, które mogą zranić.

Ryby. Zastanów się, na co wydajesz energię – emocjonalnie i finansowo. Czy naprawdę warto? Może pora zainwestować w siebie?

Kiedy kolejne pełnie Księżyca w 2025 roku?

Jeśli planujesz pracę z energią Księżyca albo po prostu chcesz wiedzieć, kiedy spodziewać się kolejnych intensywnych momentów w roku, oto daty kolejnych pełni Księżyca w 2025: