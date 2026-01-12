Tegoroczna zima - zwłaszcza z punktu widzenia dzieci - jest właśnie taka, jaką można wymarzyć sobie na ferie zimowe. Intensywne opady śniegu i trzymający od kilkunastu dni mróz sprawia, że chętnie wyciągamy sanki i zabieramy pociechy do parku.
Tym, co przynajmniej część uczniów ucieszy jest fakt, że niektóre placówki już zdecydowały o zawieszeniu zajęć. Na północy Polski poszczególne samorządy informują o zamknięciu szkół i przedszkoli.
Te szkoły i przedszkola zostały zamknięte
W niedzielę 11 stycznia część samorządów na Pomorzu zdecydowała o zawieszeniu zajęć w szkołach i przedszkolach. Jak poinformowano, jest to spowodowane trudną sytuacją pogodową. Wczoraj mieszkańcy czterech województw otrzymali alerty IMGW. Dla Pomorza prognozowano opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, miejscami przyrost pokrywy śnieżnej miał wynieść 20-30 cm, a lokalnie do około 50 cm. Alerty miały obowiązywać w poniedziałek do południa.
To dlatego część uczniów w północnej części kraju nie pójdzie dziś do szkoły. W poniedziałek 12 stycznia ze względów bezpieczeństwa zamknięto placówki publiczne w gminach:
- Nowy Dwór Gdański,
- Gniew,
- Sulęczyno,
- Redzikowo (szkoła w Bierkowie),
- Pelplin,
- Główczyce,
- Potęgowo,
- Nowa Wieś Lęborska,
- Wicko,
- Cewice,
- Tczew.
Na podstawie art. 125a ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2025 r. poz. 1043), w związku z zagrożeniem meteorologicznym oraz kryzysowymi sytuacjami występującymi na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, a mogącymi zagrażać zdrowiu i życiu, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zawiesza w dniu 12 stycznia 2026 roku zajęcia dydaktyczne dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański.
- przekazano w ogłoszeniu Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
Decyzje samorządów mają charakter prewencyjny. Zostały podjęte w trosce o bezpieczeństwo na drogach, ponieważ z powodu intensywnych opadów śniegu dojazd do placówek jest utrudniony. Co ważne, w placówkach oświatowych realizowane będą jednak zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Również w województwie kujawsko-pomorskim (w okolicach Grudziądza) zajęcia w szkołach dziś się nie odbędą. Chodzi o gminy Gruta, Rogóźno i Świecie nad Osą.
Kiedy dyrektor może odwołać zajęcia szkolne z powodu zimy?
Być może część z nas pamięta jeszcze odwołane zajęcia w szkołach i zaspy sięgające wysokości 2 metrów, jednak w ostatnich latach zimy nie należały do szczególnie śnieżnych i mroźnych. Odzwyczailiśmy się od konieczności odśnieżania podjazdów, z reguły wszystkie placówki oświatowe działały w zwykłym, stacjonarnym trybie. Istnieją jednak szczególne okoliczności, w których nie tylko burmistrz czy wójt gminy może zdecydować o zamknięciu placówek, ale dyrektor szkoły.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. dotyczącym bezpieczeństwa i higieny w placówkach edukacyjnych, dyrektor może zawiesić zajęcia, gdy temperatura w salach lekcyjnych jest niższa niż 18°C. W czasie siarczystych mrozów zawieszenie zajęć jest więc możliwe.
Zamknąć szkołę można również wtedy, gdy temperatura spada do -15°C lub niżej i utrzymuje się przez dwa kolejne dni (w pomiarach o godzinie 21.00).
