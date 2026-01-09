Tylko do niedzieli można zgłaszać się do prac przy projektach podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych. Na stronie resortu edukacji pojawiły się wytyczne, jakie trzeba spełnić, by zostać ekspertem. Nie każdy nauczyciel może brać udział w pracach nad podstawami programowymi.

Trwa nabór ekspertów do prac nad podstawami programowymi dla szkół ponadpodstawowych

Jeszcze tylko do 11 stycznia trwa nabór ekspertów do prac nad podstawami programowymi dla szkół ponadpodstawowych. Chodzi o licea, technika oraz szkoły branżowe I i II stopnia. Informacja o naborze pojawiła się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Reklama

Przygotowanie nowych podstaw programowych to jeden z elementów Reformy26. Wcześniej miały miejsce konsultacje rozporządzenia w sprawie podstaw programowych dla przedszkola i szkoły podstawowej, przyszedł więc czas na napisanie projektów nowych podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych.

Przygotują je właśnie eksperci wyłonieni w ogólnopolskim naborze. Czy każdy nauczyciel przedmiotów w szkole ponadpodstawowej może się zgłosić?

Reklama

Kto może zostać ekspertem?

Naturalnie liczba miejsc jest ograniczona i choć każdy zaangażowany pedagog mógłby wnieść do projektu swoje cenne spojrzenie poparte wiedzą i doświadczeniem, nie wszyscy mogą pracować nad przygotowaniem podstaw programowych.

By zostać ekspertem należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie MEN. To jednak nie wszystko, bo kandydaci na ekspertów poproszeni zostaną również o wykonanie zadań rekrutacyjnych. Ekspertami mogą zostać:

eksperci dziedzinowi,

nauczyciele-praktycy,

eksperci dydaktyki przedmiotowej, dydaktyki ogólnej lub kognitywistyki,

eksperci i metodycy w zakresie formułowania efektów kształcenia i aspektów formalnych podstaw programowych dla liceum, technikum oraz szkoły branżowej I i II stopnia.

Rekrutowani będą eksperci z następujących dziedzin: geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny – język kaszubski, historia, edukacja obywatelska, biznes i zarządzanie, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, plastyka, muzyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, wiedza o mediach, historia sztuki, wyższa matematyka, analiza i modelowanie danych, astronomia, AI i robotyka, historia muzyki, historia tańca.

Kiedy startują prace nad nowymi podstawami programowymi?

Zgodnie z harmonogramem przekazanym przez MEN, prace nad projektami nowych podstaw programowych dla przedmiotów szkół ponadpodstawowych mają rozpocząć się 1 lutego 2026 roku, a więc już niedługo. Potrwają do końca września. Poprzedzą je styczniowe szkolenia online.

W każdym zespole znajdą się nauczyciele z każdego typu szkoły

Jak można przeczytać na stronie resortu edukacji, spośród zgłoszonych kandydatów, którzy spełnią wymagania rekrutacyjne, wyłonione zostaną zespoły liczące 9-10 osób. W każdym z nich znaleźć ma się co najmniej jeden nauczyciel z każdego typu szkoły (liceum, technikum, szkoły branżowej) z doświadczeniem w nauczaniu danego przedmiotu.

Zakres prac ekspertów obejmuje: