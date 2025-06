Od ręcznego mieszania do cyfrowej precyzji

Historia Polpharmy sięga 1935 roku, kiedy to w Starogardzie Gdańskim powstał zakład farmaceutyczny, który miał zaspokajać potrzeby zdrowotne odradzającego się państwa. Pierwsze dekady działalności to ręczna produkcja leków – mieszanie składników, pakowanie, kontrola jakości wykonywana okiem i doświadczeniem. Wytwarzano głównie podstawowe środki: przeciwbólowe, witaminy, preparaty przeciwgorączkowe. Dziś Polpharma produkuje rocznie 3,7 miliarda tabletek i kapsułek oraz 144 miliony jednostek leków płynnych, korzystając z w pełni zautomatyzowanych linii technologicznych.

Jakość jako fundament

Transformacja objęła nie tylko technologię, ale i podejście do jakości. W laboratoriach kontrolnych nie ma już papierowych protokołów – dane zbierane są cyfrowo, analizowane w czasie rzeczywistym, a systemy LIMS zarządzają całym przepływem informacji. W obszarze zapewnienia jakości działają już modele sztucznej inteligencji, wspierające analityków w ocenie danych i wystawianiu certyfikatów. To właśnie jakość – rozumiana jako odpowiedzialność za zdrowie pacjenta – stała się fundamentem każdej decyzji.

Dziedzictwo i przyszłość

Choć zakład przeszedł ogromną metamorfozę, jego historia nie została zapomniana. W Starogardzie zachowano archiwalne dokumenty, zdjęcia i maszyny, które przypominają o korzeniach firmy. Polpharma nieustannie inwestuje w rozwój kompetencji pracowników i nowe technologie. W 2024 roku otwarto jedno z nielicznych w Europie centrów do produkcji wysoko aktywnych substancji czynnych – ważny krok w kierunku budowania niezależności lekowej Europy.

Innowacje, które zaczynają się od ludzi

Wewnętrzny program innowacji Leonardo to przykład, jak Polpharma angażuje pracowników w rozwój firmy. Do tej pory zgłoszono 1017 pomysłów, zbudowano 136 konceptów, a 46 z nich wdrożono. W inicjatywie wzięły udział aż 654 osoby – to dowód, że innowacyjność zaczyna się od ludzi.

Jednym z 4 obszarów strategii biznesowej Polpharmy są innowacje na rzecz rozwoju portfolio. Jednym z aspektów innowacji jest wdrażanie takich produktów, które będą bardziej przyjazne dla pacjenta, tak aby wspierały go w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych, czyli np. dwie substancje kardiologiczne w jednej tabletce.

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polpharmy na lata 2022–2025 „Zdrowe życie w zdrowym świecie” jest uzupełnieniem strategii biznesowej firmy. Strategia wprowadza wielowymiarowe podejście do świadomego funkcjonowania przedsiębiorstwa w społeczeństwie, środowisku i wobec kluczowych interesariuszy. Jednym z celów była redukcja emisji gazów cieplarnianych zakresach 1 i 2 – w 2024 zredukowano aż o 41% (w stosunku do 2021 r.).

W ramach akcji „Strefa na Zdrowie” przeprowadzono 2522 bezpłatne konsultacje zdrowotne, a edukacyjne serwisy Polpharmy odwiedziło 7,5 miliona użytkowników. Polpharma poddaje się ocenie EcoVadis – największego na świecie dostawcy ratingów zrównoważonego rozwoju. W 2024 r. uzyskaliśmy Srebrny Medal EcoVadis, co plasuje Polpharmę w gronie 15% najlepszych firm ocenianych przez EcoVadis.

Misja, która nie traci aktualności

Polpharma to dziś nie tylko fabryka leków, ale organizacja, która zapewnia bezpieczeństwo lekowe milionom ludzi. Nasze produkty wspierają w leczeniu i utrzymaniu zdrowia mieszkańców ponad 30 krajów. Jej misja – „Pomagamy ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie” – pozostaje niezmienna. Dziewięć dekad historii to dopiero początek – przyszłość Polpharmy pisana jest technologią, odpowiedzialnością i ludzkim zaangażowaniem.