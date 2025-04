Nieidealna kula ortopedyczna

Każdy, kto kiedykolwiek musiał używać kuli ortopedycznej doskonale zdaje sobie sprawę, jakie może to być trudne, zwłaszcza na nierównym, śliskim czy mokrym podłożu. Standardowe końcówki kul nie są ani funkcjonalne, ani specjalnie ładne. Dlatego w Instytucie Transportu Samochodowego narodził się pomysł, by zaprojektować i wykonać nasadkę idealną.

– Źródłem wynalazków jest chęć stworzenia czegoś na własne potrzeby. Tak było i w tym przypadku. Koleżanka Beata porusza się o kulach, ja zajmuję się bezpieczeństwem ruchu drogowego. Postanowiłyśmy połączyć prywatne doświadczenia z pracą w Instytucie, by stworzyć nasadkę na kulę, dzięki której osoby z niepełnosprawnościami czy urazem ortopedycznym poczują się pewniej na drodze – mówi dr Aneta Wnuk, kierowniczka zespołu projektowego.

W ten sposób Aneta Wnuk z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – wspólnie z dr Beatą Stasiak-Cieślak z Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych oraz z dr Dagmarą Jankowską-Karpą i dr Piotrem Malawką – zaprojektowali i opatentowali oryginalną nasadkę antypoślizgową na kulę ortopedyczną.

Nakładka dla komfortu i bezpieczeństwa

Z pozoru nasadka nie wygląda na skomplikowaną, ale kiedy przyjrzymy się bliżej, ujrzymy, że jej bryła jest pełna zakamarków, wgłębień czy wypustek. – Musi się przysysać do podłoża, ale na tyle delikatnie, by dało się chodzić, a z drugiej strony na tyle mocno, by się nie ślizgała. Nie powinna być również zbyt ciężka i trudna w nakładaniu. Dodatkowo planowana wstawka z materiału odblaskowego na pewno zwiększy widoczność pieszego na drodze. Pierwsza wykonana nasadka była trochę za płaska i woda nie była się w stanie spod niej wydostać. Potem ją ulepszyliśmy. W środku jest też umieszczona metalowa blaszka, tak by trzon kuli nie przebił się przez gumę – mówi dr Beata Stasiak-Cieślak. Całość konstrukcji musi być dość elastyczna, bo nasadka powinna się wyginać.

– Chcieliśmy również, żeby nasze nasadki były po prostu ładne. Jako użytkownik chciałabym móc kupić je sobie w różnych kolorach, a jednocześnie mieć pewność, że są bezpieczne. Dążymy do idealnej nasadki, a w przyszłości do idealnej kuli ortopedycznej – jej poszczególnych elementów, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wizualnym. Chciałabym móc sobie ją dobrać, np. do moich potrzeb pod względem poruszania się i gustu. Jeżeli idę gdzieś ubrana elegancko – biorę elegancką kulę – opowiada dr Beata Stasiak-Cieślak.

W Polsce w sklepach sprzedawane są kule przeważnie czarne i szare, tymczasem w Niemczech panuje różnorodność. – Dostrzegamy pewną lukę w naszym rynku. Kule można rozebrać i dobrać ich elementy wedle potrzeb. My docelowo chcemy wytwarzać takie wielokolorowe i funkcjonalne przedmioty – dodaje dr Aneta Wnuk. ©Ⓟ

Prawna pomoc dla innowacji

Wprowadzenie na rynek innowacyjnej nasadki ortopedycznej otwiera przed firmami możliwość zdobycia przewagi w sektorze sprzętu medycznego. Dzięki unikatowym cechom, jak specjalnie zaprojektowany bieżnik i metalowa wkładka zabezpieczająca przed uszkodzeniami, produkt może stać się nowym standardem w branży. Współpraca z rzecznikiem patentowym na wczesnym etapie projektu pozwala zabezpieczyć unikatowe rozwiązania przed konkurencją, co umożliwia uzyskanie wyłączności na rynku i zwiększa atrakcyjność oferty w oczach inwestorów i partnerów biznesowych.

Zastosowanie nowoczesnych technologii, takich jak innowacyjne mieszanki gumowe czy precyzyjne projektowanie elementów stabilizujących, daje wynalazkowi potencjał do dalszego rozwoju technologicznego. Rzecznik patentowy odgrywa kluczową rolę w zabezpieczeniu praw własności intelektualnej już na etapie badań i rozwoju. Odpowiednio przygotowana dokumentacja umożliwia ochronę innowacji w międzynarodowym środowisku, a także pozwala na rozważenie dodatkowych zgłoszeń w miarę rozwoju technologii – np. w zakresie nowych materiałów czy dodatkowych funkcji, takich jak wbudowane sensory.

Wynalazek ma ogromne znaczenie społeczne, szczególnie dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Dostosowanie produktu do potrzeb użytkowników, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami, przyczynia się do poprawy jakości życia i zwiększenia ich niezależności. Zabezpieczenie patentowe gwarantuje, że produkt pozostanie innowacyjny i wysokiej jakości. Dzięki temu producenci mogą budować zaufanie wśród klientów i zyskać reputację lidera w zakresie odpowiedzialnych innowacji.

Zabezpieczenie patentowe to kluczowy krok w procesie komercjalizacji – chroni innowacje, zwiększa atrakcyjność rynkową i wspiera długofalowy rozwój technologiczny. To nie tylko inwestycja w ochronę prawną, ale również w przyszły sukces finansowy i społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa. ©Ⓟ