Każdy posiadacz starego samochodu drży na sam dźwięk słowa „rdza”. Korozji nie obawiają się jednak wyłącznie użytkownicy oldtimerów. Proces ten muszą brać pod uwagę także konstruktorzy pojazdów (kiepsko zabezpieczone blachy przyczyniły się do fatalnej opinii o Lancii w Wielkiej Brytanii, a w konsekwencji do opuszczenia tego rynku przez włoską markę w latach 90.), statków, budynków czy mostów.

Korozji nie sposób uniknąć. Dlaczego? Bo metale wracają w ten sposób do stanu, w jakim znajdujemy je w naturze – czyli związków z innymi pierwiastkami właśnie. Pod taką postacią występują w rudach, które dopiero po obróbce pozwalają nam uzyskać czysty metal (tylko metale szlachetne występują w naturze w czystej postaci). Dzieje się tak, ponieważ dla atomów towarzystwo generalnie jest „wygodniejsze”. I chodzi nie tylko o metale – tlen w powietrzu to cząstka składająca się z dwóch atomów tego pierwiastka; podobnie azot i wodór. Ten ostatni na Ziemi zresztą najczęściej związany jest w cząsteczkach wody.

Na przestrzeni lat wypracowaliśmy wiele metod ochrony przed korozją, lecz walka nabrała tempa wraz z wejściem metali do powszechnego użytku podczas rewolucji przemysłowej. Pionierem w tym względzie była brytyjska marynarka wojenna, gdzie po raz pierwszy (na zwodowanym w 1824 r. statku HMS „Samarang”) użyto czegoś, co dzisiaj nazywamy ochroną katodową. – Chodzi o to, żeby powierzchnię jednego metalu pokryć innym, który łatwiej reaguje z otoczeniem, chroniąc w ten sposób podłoże. Można powiedzieć, że jeden metal poświęca się po to, aby ochronić inny – tłumaczy dr inż. Ewa Langer z Łukasiewicz-IMPiB.