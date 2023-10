Bank Pekao S.A. opracował raport dotyczący aktywności fizycznej uczniów z klas IV–VIII szkół podstawowych. Badania wskazują, że aż 85 proc. z nich lubi ćwiczenia i sport. Natomiast 32 proc. najczęściej spędza wolny czas, grając w gry komputerowe na konsoli.

Piłka jest na połowie – żeby użyć terminologii sportowej – dorosłych. To oni mają wpływ na aktywność fizyczną dzieci i są tego świadomi. Z tezą tą zgadza się 74 proc. rodziców. Jednocześnie aż 85 proc. stwierdza, że powinni w większym stopniu ograniczać dzieciom dostęp do internetu i mediów społecznościowych. Z badania Pekao wynika, że ze smartfonu korzysta 88 proc. dzieci, z tabletu lub laptopa 45 proc., a 3 proc. dzieci w badanym przedziale wiekowym nie ma dostępu do żadnego urządzenia z dostępem do internetu.

Nie jest łatwo zachęcać uczniów do dodatkowej aktywności, biorąc pod uwagę atrakcyjność świata online. TikTok, YouTube, gry komputerowe, kontakt z szerokim gronem osób za pośrednictwem mediów społecznościowych czy komunikatorów – to proste i powszechne rozrywki, dostępne na wyciągnięcie ręki. Ale można z nimi wygrać.

– Od dłuższego czasu Bank Pekao S.A. jest sponsorem polskiej koszykówki. Nasze zaangażowanie obejmuje nie tylko finansowe wsparcie dla drużyn rywalizujących na najwyższym poziomie, takich jak reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn i kobiet czy uczestnictwo w Basket Lidze, lecz także inicjatywy skierowane do młodszych adeptów tej dyscypliny. W naszym raporcie skupiamy się na temacie aktywności fizycznej dzieci, podkreślając istotną rolę rodziców w kształtowaniu właściwych postaw wśród najmłodszych. Warto zachęcać dzieci do odkrywania uroków aktywności fizycznej, co nie tylko przyniesie im radość, ale również przyczyni się do budowania zdrowych nawyków na przyszłość – podkreśla Piotr Zborowski, wiceprezes Banku Pekao S.A.

Dzieci obserwują rodziców i będą powielać schematy ich zachowań w swoim życiu. Wychodząc na spacery, uprawiając sport, jeżdżąc na rowerze, dorośli dają przykład, jak można spędzać wolny czas. A gdy jeszcze takie działania podejmuje się wspólnie, korzyść jest podwójna, rodziny stają się bardziej zżyte. To nie bez znaczenia. Z ankiety wynika, że 68 proc. badanych wolny czas spędza czasem razem, czasem osobno, 22 proc. – najczęściej razem, a 9 proc. najczęściej osobno.

Czas wolny według dzieci

Granie w gry komputerowe na konsoli 32 proc. Spotykanie się z kolegami/koleżankami 32 proc. Przeglądanie YouTube’a 26 proc. Jazda na rowerze 25 proc. Przeglądanie Facebooka, TikToka i innych 19 proc. Przeglądanie internetu 17 proc. Czytanie 16 proc. Granie w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę 15 proc. Słuchanie muzyki 15 proc. Oglądanie seriali i filmów na Netflix, Disney+, Player itp. 14 proc. Ćwiczenie, uprawianie sportu 12 proc. Oglądanie TV 10 proc. Spacerowanie 9 proc. Jazda na rolkach, deskorolce, hulajnodze 8 proc. Pływanie 8 proc. Bieganie 6 proc. Uczenie się 2 proc. Pisanie, rysowanie, malowanie 2 proc.

Badanie Pekao wskazuje, że aktywność fizyczna jest obecna w co trzecim gospodarstwie domowym . 35 proc. uczniów klas IV–VIII stwierdza, że jakaś forma sportu jest praktykowana przez domowników często lub codziennie. Najpopularniejsze formy aktywności fizycznej to jazda na rowerze, spacery, pływanie i bieganie. Wśród samych uczniów najczęściej – poza jazdą na rowerze – praktykowane są: granie w piłkę, ćwiczenie, spacerowanie, pływanie oraz jazda na rolkach, deskorolce, hulajnodze.

Warto zwrócić uwagę na rower, który plasuje się w czołówce listy. Wycieczki rowerowe są bowiem jednocześnie wskazywane jako najczęstsza forma spędzania wolnego czasu przez 43 proc. dorosłych.

Różne są motywacje dzieci i dorosłych do aktywności fizycznej. Tych ostatnich najczęściej mobilizują: korzyści zdrowotne (63 proc.), możliwość odreagowania stresu (50 proc.), troska o wygląd (44 proc.). Dzieci lubią aktywnie spędzać czas (47 proc.), uważają, że jest to dobre dla zdrowia (40 proc.), mogą wyładować swoją energię, wyszaleć się (35 proc.)

Warto dodać, że dzieci w szkole lubią najbardziej (zaraz po rówieśnikach i niektórych ciekawych przedmiotach) szkolny WF. To lider rankingu ulubionych lekcji, wskazało go na pierwszym miejscu 51 proc. ankietowanych. Na drugiej pozycji znalazła się informatyka (46 proc.), a na trzeciej matematyka (36 proc.). Uczniowie twierdzą, że WF to dobra zabawa w towarzystwie kolegów z klasy, są też zadowoleni z nauczycieli tego przedmiotu. Również trzy czwarte rodziców docenia zaangażowanie wuefistów.

Ankietowani rodzice uważają, że największy pozytywny wpływ na podejście nastolatków do aktywności fizycznej mają obecnie youtuberzy, tiktokerzy, muzycy i sami sportowcy. Warto jednak podjąć inicjatywę i nie liczyć na influencerów. Marcin Kochanowski, dr psychologii sportu, podkreśla, że wspólne wyjście rodziców z dziećmi czy wycieczka rowerowa to doskonałe okazje do nawiązywania więzi i pogłębienia relacji oraz budowanie pozytywnych skojarzeń z aktywnością fizyczną.

– Warto pamiętać, że nawyk kształtuje się nie przez pojedyncze spontaniczne atrakcje, ale przez kilkadziesiąt powtórzeń. Niektóre badania wskazują, że aby czynność stała się nawykiem, musi być powtórzona przez 28 dni, inne że nawet przez 60 – podkreśla Marcin Kochanowski. Ms

