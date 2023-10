Uniwersytet Warszawski zaprasza w roku akademickim 2023/2024 na kilka nowych kierunków w językach polskim i angielskim. Największe emocje w ostatnich miesiącach budził kierunek lekarski. Ostatecznie, po decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki z lipca, UW dostało zielone światło. Zajęcia rozpoczyna sześćdziesiątka pierwszych studentów medycyny na Uniwersytecie Warszawskim od siedemdziesięciu lat. UW zapewnia niezbędną infrastrukturę we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym.

UW utworzył też kilka nowych programów przyrodniczych i ścisłych. Są to m.in. geoinformatyka i geofizyka w inżynierii (poświęcone technicznym metodom pozyskiwania i analizowania informacji dotyczących podłoża) oraz nanoinżynieria (studia drugiego stopnia, na których można zdobyć wykształcenie w dziedzinach fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur). Interesującym kierunkiem jest też biofizyka, pomyślana jako kierunek interdyscyplinarny. Studia będzie prowadzić Wydział Fizyki, korzystając z doświadczeń pracowników UW z dziedzin nauk chemicznych i biologicznych.

Dwa nowe programy drugiego stopnia otwiera Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (WNPiSM). Są to polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze oraz polityka publiczna. Zwłaszcza przy organizacji pierwszego z nich WNPiSM zamierza skorzystać z ekspertyzy specjalistów z innych wydziałów. Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze ma łączyć zajęcia budujące wiedzę w sektorze zarządzania i wiedzy teoretycznej z obszaru studiów politycznych z umiejętnościami praktycznymi zdobywanymi w sektorze kultury. Specjaliści z Wydziału Polonistyki – Instytutu Kultury Polskiej, Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce, Wydziału Zarządzania oraz innych jednostek mają zapewnić praktyczne aspekty proponowanych zajęć.

UW otwiera też kilka kolejnych programów prowadzonych w całości w języku angielskim. W tym roku będą to Quantum Physics and Chemistry – Individual Research Studies (Wydział Fizyki), Social and Public Policy (WNPiSM), History of Ancient Mediterranean Civilizations (Wydział Historii) oraz EU Energy and Climate Law (Wydział Prawa i Administracji).

Wśród nowych propozycji Uniwersytetu Gdańskiego jest japonistyka. Studia skupiają się na szerokim spektrum zagadnień związanych z japońską kulturą, historią, językiem i sztuką. Studenci będą mieli okazję zgłębić tajniki kaligrafii, origami, ceremonii herbacianej oraz naukę języka japońskiego na różnych poziomach zaawansowania. Studenci będą mieli również okazję zgłębić świat japońskiego anime i mangi, odkrywając tajniki tego popularnego medium oraz jego wpływ na japońską i światową popkulturę. Japonistykę chciało studiować aż 535 osób, co oznaczało 20 kandydatów na jedno miejsce.

Inną propozycją UG jest sztuka kreatywnego pisania. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych twórców literackich. Studenci będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności pisarskich, eksplorowania różnych gatunków literackich i tworzenia własnych dzieł. Wykłady prowadzone przez doświadczonych pisarzy i redaktorów pomogą rozwijać własny styl oraz zdobywać wiedzę na temat publikacji i promocji literatury. To dobry wybór dla osób marzących o karierze pisarza czy redaktora. Może być to również odpowiedź na rosnącą popularność zawodu influencera.

UG uruchamia również zarządzanie w sporcie. Kierunek łączy pasję do sportu z umiejętnościami zarządzania i biznesu. Studenci będą się uczyć, jak efektywnie zarządzać organizacjami sportowymi, promować wydarzenia sportowe i rozwijać kariery zawodników. Program obejmuje zarządzanie finansami, marketingiem sportowym, prawem sportowym oraz psychologią sportu. To idealna opcja dla tych, którzy chcą łączyć swoją miłość do sportu z karierą zawodową w dziedzinie zarządzania sportem.

Na polskich uczelniach pojawiają się również kierunki związane z odzyskiem surowców oraz energii.