Naturalne i ciągłe zmiany realiów życia gospodarczego wymagają od sektora bankowego nieustannego monitorowania i analizowania potrzeb konsumentów. Oznacza to również konieczność rozwoju oferty edukacyjnej i adaptacji działań do zmieniającej się rzeczywistości, tak by odpowiedzialnie kształtować świadomość finansową klientów oraz skutecznie przeciwdziałać próbom oszustw.

W świecie ciągłych zmian rośnie znaczenie umiejętności zarządzania własnymi finansami, rozwoju myślenia przedsiębiorczego czy upowszechniania dobrych praktyk w zakresie oszczędzania i inwestowania. Dlatego edukacja finansowa staje się tym bardziej istotna już od najmłodszych lat.

Nauka przez praktykę

PKO Bank Polski jako lider sektora bankowego dostrzega tę potrzebę, udoskonalając usługi adresowane do dzieci i ich rodziców. Innowacyjne programy edukacyjne i odpowiedzialność za kształtowanie właściwych postaw finansowych stanowią integralną część oferty banku skierowanej do najmłodszych. W ramach personalizowanej aplikacji mobilnej PKO Junior dzieci w wieku do 12 lat mogą rozpocząć interaktywną naukę o zarządzaniu pieniędzmi. Aplikacja jest bogata w narzędzia edukacyjne dostosowywane do obecnych wyzwań w gospodarce i finansach. Bank zapewnia dzieciom wyjątkową okazję do nauki, rozwijania kompetencji finansowych i przygotowania się do przyszłości.

Dzięki różnorodnym funkcjom młodzi użytkownicy zdobywają wiedzę o wartości pieniądza, oprocentowaniu oraz podstawach bankowania. Dzieci mogą również samodzielnie inicjować przelewy, podejmować i realizować swoje cele finansowe, doładowywać telefon komórkowy czy zakładać skarbonki. Pozwala to z powodzeniem stawiać pierwsze kroki w świecie finansów osobistych i zdobywać praktyczne umiejętności związane z przedsiębiorczością czy zarządzaniem budżetem pod nadzorem rodziców, którzy mają pełną kontrolę operacji bankowych dziecka w serwisie iPKO. Dodatkowo rodzice mogą korzystać z ubezpieczenia PKO Ubezpieczenie Dziecka, chroniącego od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostępnego już od dnia narodzin oraz innych usług oferowanych przez bank.

Kolejny krok ku dorosłości

Naturalnym krokiem kontynuacji przygody z finansami w młodym wieku jest otwarcie konta w ramach oferty PKO Banku Polskiego przeznaczonej dla starszych grup wiekowych. Po ukończeniu 13. roku życia nastolatek może zacząć samodzielnie zarządzać swoimi finansami w ramach rachunku oszczędnościowego lub Konta dla Młodych. Dedykowane rachunki bankowe dla młodych klientów są w pełni dostosowane do ich potrzeb, a wszystkie operacje bankowe można kontrolować za pomocą smartfona i aplikacji IKO. W ofercie są m.in. płatności zbliżeniowe i przelewy na telefon. Co ważne, korzystając z PKO Konto dla Młodych nie ponosi się opłat za prowadzenie rachunku oraz za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą.

Ponadto od 10 sierpnia rodzic z myślą o przyszłości swojej pociechy może założyć w PKO Bank Polski specjalne konto mieszkaniowe dla klientów od 13. do 45. roku życia. Zgromadzone w trakcie wieloletniego systematycznego oszczędzania pieniądze obecny nastolatek może w przyszłości przeznaczyć na zakup pierwszej nieruchomości. Po spełnieniu określonych warunków istnieje też możliwość uzyskania premii mieszkaniowej z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Przygotowani do wyzwań

Planowanie większych wydatków czy uwrażliwienie na wartość środków pieniężnych powinno się zacząć już w szkole podstawowej. Eksperci PKO Banku Polskiego w ramach programu Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) wychodzą naprzeciw wyzwaniom daleko poza ekonomię. Poza wdrażaniem systematycznego oszczędzania i propagowania właściwych postaw finansowych oferuje on wiele materiałów edukacyjnych poświęconych nie tylko bankowości i przedsiębiorczości, lecz także ekologii, pierwszej pomocy, cyberbezpieczeństwu czy zdrowemu stylowi życia. Poprzez lekcje prowadzone przez pracowników PKO Banku Polskiego, różnorodne materiały dydaktyczne, spotkania z przedsiębiorcami, internetowe Testy wiedzy SKO uczniowie mogą nabyć umiejętności praktyczne, które przygotowują ich do dorosłego życia. Jak podkreślają twórcy programu, nie wiadomo, jakie zawody będą w przyszłości wykonywać dzieci, ale wiadomo, jakie kompetencje warto rozwijać, aby za 10 czy 20 lat znaleźć zatrudnienie. Dlatego materiały w ramach programu służą kompleksowej edukacji pozwalającej łączyć poszczególne elementy w logiczną całość. Dzieci dowiadują się, że oszczędzanie może odnosić się do wielu aspektów życia, a także uczą się rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, analizy danych, krytycznego myślenia i przyswajania informacji.

Działania PKO Banku Polskiego w zakresie edukacji finansowej i ciągłe udoskonalanie oferty kierowanej do najmłodszych klientów to inwestycja długoterminowa, która łączy w sobie cele społeczno-edukacyjne i biznesowe. Podnosząc znaczenie zarządzania własnymi finansami, lider polskiego sektora bankowego wspiera edukację klientów w pełni świadomych usług finansowych. Wprowadzenie najmłodszych w świat finansów w sposób interaktywny, atrakcyjny i zrozumiały uzmysławia, że znajomość podstawowych pojęć z zakresu finansów i ekonomii może być ciekawa oraz ważna w kontekście budowania odpowiedzialnego społeczeństwa przygotowanego na wyzwania współczesności.

