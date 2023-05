Bank Pekao S.A. rozpoczął promocję swojej oferty dla studentów i młodych profesjonalistów pod hasłem „Ty zmieniasz bankowanie na lepsze, my zmieniamy Twoją karierę na lepsze”. Oferowana praca daleka jest bowiem od stereotypu sztywnej bankowości i korporacji. Kampania promująca oferty praktyk i staży prowadzona jest w mediach społecznościowych, na uczelniach, targach pracy i na portalach studenckich.

Jak podkreślają przedstawiciele banku, praca w bankowości jest zdecydowanie ciekawsza, niż może się wydawać, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, jak bardzo różnorodna jest oferta Banku Pekao S.A. i jak duże pole do rozwoju stwarza on swoim pracownikom. Studentom oraz absolwentom rozpoczynającym swoją karierę w Banku Pekao bank oferuje staże w takich obszarach, jak: finanse, bankowość, analiza danych i big data, zarządzanie ryzykami, bankowość korporacyjna i inwestycyjna, data science, nowe technologie i rozwój finansów oraz sprzedaż. Dla osób zainteresowanych praktykami w obszarze IT dostępne są natomiast cztery ścieżki rozwoju: tester, programista, analityk oraz administrator. Chętni mogą się zgłaszać do trzech programów stażowych: Banking Champions, IT Banking Champions oraz programu praktyk letnich Akademia Żubra. Aplikacje do udziału w stażach można nadsyłać do 31 maja.

– Bank Pekao chce być postrzegany jako organizacja skoncentrowana na ludziach – nowoczesna, inwestująca w rozwój kompetencji cyfrowych pracowników, otwarta na zmiany i ambitne pomysły – mówi Bartłomiej Górniak, dyrektor departamentu strategii HR w Banku Pekao S.A. – Zależy nam, aby przyciągnąć ambitnych, zaangażowanych i myślących nieszablonowo specjalistów oraz pokazać im, że w Banku Pekao S.A. mogą się rozwijać i realizować swoje cele zawodowe – dodaje.

Programy stażowe Banku Pekao od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Obecnie Pekao oferuje 90 miejsc dla praktykantów i stażystów będących studentami co najmniej drugiego roku studiów lub absolwentami, którzy ukończyli studia nie później niż dwa lata temu. Miejsce staży to Warszawa – z możliwością pracy hybrydowej, a także inne miasta – z możliwością pracy stacjonarnej. Czas trwania stażu wynosi od dwóch do pięciu miesięcy.

– Młodzi ludzie podczas praktyk w Banku Pekao znajdą przestrzeń do realizacji pomysłów i rozwoju pod okiem mentorów. Wkładamy dużo wysiłku w elastyczność naszych programów stażowych. Jako jedni z nielicznych na rynku oferujemy płatny urlop na przygotowanie się do sesji, jeśli staż wypadnie w okresie sesji egzaminacyjnej. Potrafimy także, jeśli kandydatka lub kandydat nas zainteresują, dopasować wymiar etatowy do dyspozycyjności studenta. Nie każda jednostka otrzymuje zgodę na pozyskanie stażysty. Obowiązuje proces wnioskowania i tylko najlepiej przygotowani menedżerowie, którzy zapewnią odpowiednie warunki – łącznie z opiekunem praktyk/stażu – realizują z nami te projekty – opowiada Bartosz Żukowski, dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao S.A.

Rozpoczęcie stażu w Banku Pekao S.A. to szansa na rozwój w organizacji, która od 12 lat znajduje się w gronie najlepszych pracodawców w Polsce. Świadczy o tym nieprzerwanie otrzymywany tytuł TOP Employer – wyróżnienie przyznawane organizacjom na całym świecie, które zaangażowane są w tworzenie inspirującego środowiska pracy. Pekao, wyróżniając się w rankingach i konkursach na najlepszych pracodawców, pokazuje, że nieustannie wspiera rozwój zawodowy swoich pracowników i działa transparentnie, bazując na systemie wartości i jasnych zasadach współpracy.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w Polsce i obsługuje ponad 6,4 mln klientów.

Więcej informacji o programach stażowych oraz rekrutacji można znaleźć na stronie karieranabank.pl w zakładce „Staże i praktyki”.

Oferowane programy IT Banking Champions pozwala realizować projekty zmieniające Pekao w jeden z najbardziej rozwiniętych omnikanałowo banków w Polsce. Praktykant będzie współrealizował jeden z ponad 150 projektów i inicjatyw, w ramach platformy omnikanałowej, na którą składa się nowa bankowość mobilna PeoPay dla dorosłych i dzieci, nowa bankowość internetowa Pekao24, platforma open banking (agregacja rachunków do największej na rynku liczby banków), najszersza na rynku oferta płatności mobilnych (BLIK, Apple PAY, Google PAY, Garmin, Fitbit), wymieniona warstwa procesów sprzedażowych i samoobsługowych (m.in. najnowocześniejszy na rynku proces otwierania konta na selfie z użyciem biometrii i integracji z e-dowodami). Interdyscyplinarne zespoły składają się z product ownerów, scrum masterów, projektantów UX, analityków, programistów, testerów, odpowiadających za procesy i produkty. Banking Champions pozwala zdobyć unikalne kompetencje oraz praktyczne doświadczenie w obszarze finansów i bankowości. Staż pozwoli poszerzyć umiejętności dzięki pracy w takich obszarach, jak zarządzanie ryzykami, bankowość korporacyjna i inwestycyjna, data science, analiza danych i big data oraz nowe technologie i rozwój. Akademia Żubra to program praktyk letnich dla absolwentów uczelni z Polski i z zagranicy. Zapewnia wiedzę merytoryczną oraz wsparcie doświadczonego pracownika lub kierownika jednostki – mentora. To idealna okazja, aby dowiedzieć się, jak w praktyce funkcjonuje jedna z wiodących instytucji finansowych w Polsce. Praktykant ma szansę od zaplecza poznać pracę w Oddziałach Bankowości Detalicznej, Centrach Biznesowych MŚP i Korporacyjnych w całej Polsce.

Partner