Młodzi nie tylko wiedzą, ile, ale mają też coraz bardziej sprecyzowane oczekiwania co do modelu i standardów wykonywanej pracy. Jak wynika z badania PwC, na które powołuje się „Portfel studenta”, studenci cenią sobie też zmiany, jakie zaszły na rynku pod wpływem pandemii – chodzi przede wszystkim o hybrydowy model pracy (zbliżone wyniki: praca z domu – 44 proc., praca w biurze – 56 proc.). Nadal jednak najbardziej cenią sobie dobrą atmosferę (68,5 proc.) oraz możliwość uczenia się od starszych koleżanek i kolegów (68 proc.). Jednocześnie wymaganym przez większość standardem jest umowa o pracę (deklaruje to 74,2 proc. respondentów) – to znacznie częściej wskazywany element niż oczekiwanie, że praca będzie zgodna z profilem wykształcenia.

Niestety, dość duży optymizm w kwestii pensji nie wiąże się w prostej linii z rosnącą skłonnością do oszczędzania. Jak wynika z danych WIB, najwięcej, bo 23 proc. badanych, oszczędza miesięcznie od 250 do 500 zł. W stosunku do 2020 r. co prawda wzrósł odsetek osób oszczędzających powyżej 500 zł (z 15 proc. do 18 proc.), ale jak się okazuje, zauważalnie przyrosło osób deklarujących brak oszczędzania (z 8 proc. do 13 proc.). W efekcie aż 14 proc. badanych deklaruje, że nie ma odłożonych żadnych pieniędzy i żyje z dnia na dzień – to więcej niż rok temu, gdy to samo deklarowało 9 proc. badanych. Na podobnym do ubiegłego roku poziomie utrzymuje się natomiast odsetek osób mających na czarną godzinę do 1 tys. zł i 2,5 tys. zł – to kolejno 24 i 20 proc.