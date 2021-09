Po ponad 1,5-rocznej przerwie szkoły wyższe otwierają swoje bramy dla studentów. Władze uczelni już przed wakacjami zapowiadały powrót zajęć stacjonarnych. Słowa dotrzymują i nowy rok akademicki rozpoczynają z nadzieją, że w najbliższych miesiącach uda się kontynuować naukę w uczelnianych ławach. Większość decyduje się na naukę hybrydową. Wykłady mają odbywać się online, a pozostałe zajęcia stacjonarnie. Wątpliwości jest sporo, bo kolejna fala pandemii dała się już we znaki w szkołach i przedszkolach, które coraz częściej przechodzą na zdalny tryb nauki. Obawy budzi też mobilność studentów, która może przyczynić się do przyspieszenia dynamiki wzrostu zakażeń.

Poza maseczkami nowa rzeczywistość w szkołach wyższych oznacza także zakaz gromadzenia się przed budynkami, regularną dezynfekcję powierzchni biurowych oraz wietrzenie sal. To jednak nie wszystko, bo – w myśl zalecenia o systematycznym odkażaniu rąk – władze uczelni są zobowiązane udostępnić środki do dezynfekcji, które muszą stanąć w widocznych miejscach. Ponadto wciąż obowiązuje zachowywanie 1,5-metrowego dystansu społecznego.

1 października do kształcenia stacjonarnego powraca Uniwersytet Jagielloński (UJ). Ale nie wszystkie zajęcia będą odbywały się stacjonarnie. Dotyczy to szczególnie wykładów gromadzących po kilkuset studentów. Dokładne wskazania co do tego, które zajęcia będą odbywać się zdalnie, zostaną podane do wiadomości przez dziekanów wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych.