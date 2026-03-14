Nowelizacja Karty nauczyciela w przygotowaniu

W środę w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się kolejne posiedzenie zespołu roboczego zajmującego się sprawami postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Podczas spotkania przedstawiciele resortu poinformowali, że przygotowywany projekt zmian w Karcie nauczyciela ma zostać w kwietniu wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych.

Zmiany mają dotyczyć m.in. zasad prowadzenia postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec pracowników oświaty.

Postulaty związków zawodowych

Jak wynika z informacji przekazanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, ministerstwo przychylnie odniosło się do części propozycji zgłaszanych przez środowisko nauczycielskie.

„Otrzymaliśmy informacje dotyczące obszarów zmian, jakie są planowane do wprowadzenia w Karcie nauczyciela i stosownym rozporządzeniu. Ministerstwo zadeklarowało chęć dalszej rozmowy o kwestiach dotyczących wynagrodzenia w czasie zawieszenia czy przewlekłości postępowań w kontekście usprawiedliwiania nieobecności na rozprawie dyscyplinarnej” - mówił bezpośrednio po spotkaniu w MEN Krzysztof Stradomski, prawnik ZG ZNP.

Długie postępowania jednym z głównych problemów

Związek Nauczycielstwa Polskiego już ponad rok temu przedstawił listę postulatów dotyczących zmian w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Wśród najważniejszych propozycji znalazły się m.in.:

wzmocnienie prawa nauczycieli do obrony,

skrócenie czasu trwania postępowań dyscyplinarnych, które w wielu przypadkach ciągną się latami,

podniesienie standardów pracy rzeczników dyscyplinarnych oraz komisji rozpatrujących sprawy nauczycieli.

Według związkowców obecny system bywa zbyt długotrwały, a w trakcie postępowania nauczyciele często pozostają zawieszeni w wykonywaniu obowiązków.

Rozmowy także o wynagrodzeniach nauczycieli

Tematy związane z sytuacją zawodową nauczycieli były również poruszane podczas poniedziałkowego spotkania w MEN z udziałem przedstawicieli związków zawodowych oraz samorządów.

Resort edukacji zaproponował wówczas wprowadzenie specjalnego dodatku finansowego dla nauczycieli, który miałby rekompensować dodatkowy czas pracy podczas szkolnych wycieczek. Rozwiązanie to ma być formą wynagrodzenia za godziny wypracowane poza standardowym wymiarem zajęć.