Presja jest realna. Wynik egzaminu wpływa na rekrutację do szkół średnich, a konkurencja w dużych miastach bywa bardzo duża. Nic dziwnego, że rodzice coraz częściej inwestują w dodatkowe zajęcia. Ale czy korepetycje faktycznie przekładają się na lepsze wyniki?

Egzamin ósmoklasisty 2026 – co warto wiedzieć?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy i obejmuje trzy przedmioty:

- język polski,

- matematykę,

- język obcy nowożytny (najczęściej angielski).

Nie można go nie zdać – nie ma progu zaliczeniowego – ale liczba zdobytych punktów ma kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji do liceum, technikum czy szkoły branżowej. W praktyce to właśnie wynik egzaminu często decyduje o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonej klasy. To sprawia, że przygotowania zaczynają się coraz wcześniej – niekiedy już w siódmej klasie.

Zwolennicy korepetycji podkreślają jedną rzecz: indywidualne podejście. W szkole nauczyciel pracuje z całą klasą, natomiast na zajęciach dodatkowych uczeń może skupić się wyłącznie na swoich brakach. To szczególnie ważne w przypadku matematyki, gdzie zaległości szybko się nawarstwiają.

Z badań edukacyjnych wynika, że regularna praca w małych grupach lub indywidualnie sprzyja utrwalaniu materiału i zwiększa pewność siebie ucznia. Wielu nauczycieli przyznaje też, że uczniowie korzystający z korepetycji częściej rozwiązują arkusze egzaminacyjne i lepiej radzą sobie z zarządzaniem czasem podczas testu. Ale jest też druga strona medalu.

"Więcej" nie zawsze znaczy "lepiej"

Eksperci zwracają uwagę, że same korepetycje nie gwarantują sukcesu. Kluczowe znaczenie ma systematyczność i zaangażowanie ucznia. Jeśli dodatkowe zajęcia są traktowane jako "ratunek na ostatnią chwilę", efekt może być ograniczony.

Coraz częściej mówi się również o przeciążeniu uczniów. Szkoła, zajęcia dodatkowe, sport, języki obce – grafik bywa napięty do granic możliwości. W takim przypadku korepetycje mogą zwiększać stres zamiast go redukować. Psychologowie edukacyjni podkreślają, że w przygotowaniach do egzaminu równie ważne są:

- regularne powtórki,

- praca z arkuszami z poprzednich lat,

- odpoczynek i higiena snu,

- wsparcie emocjonalne ze strony rodziców.

Korepetycje przed egzaminem ósmoklasisty 2026 – plusy i minusy

Decyzja o zapisaniu dziecka na dodatkowe zajęcia powinna być przemyślana. Eksperci edukacyjni podkreślają, że korepetycje mogą być skuteczne, ale nie w każdej sytuacji i nie dla każdego ucznia.

Plusy korepetycji

1. Indywidualne tempo nauki

Uczeń może pracować nad konkretnymi brakami bez presji klasy i programu realizowanego w szybkim tempie. Badania nad nauczaniem w małych grupach pokazują, że personalizacja zwiększa skuteczność przyswajania trudnych treści, zwłaszcza z matematyki.

2. Lepsze przygotowanie do formuły egzaminu

Korepetytorzy często koncentrują się na rozwiązywaniu arkuszy i analizie schematów oceniania. To pomaga uczniom zrozumieć, jak zdobywać punkty, a nie tylko jak poprawnie rozwiązać zadanie.

3. Wzrost pewności siebie

Regularne ćwiczenia i omawianie błędów w spokojnej atmosferze zmniejszają lęk przed sprawdzianami. Psychologowie edukacyjni wskazują, że poczucie kompetencji ma bezpośredni wpływ na wyniki egzaminacyjne.

4. Szybkie nadrabianie zaległości

W przypadku dłuższej nieobecności w szkole korepetycje mogą pomóc uporządkować materiał w krótkim czasie. To szczególnie istotne w ósmej klasie, gdy program jest napięty, a czasu na powtórki niewiele.

Minusy korepetycji

1. Wysokie koszty dla rodzin

Regularne zajęcia kilka razy w tygodniu mogą oznaczać wydatek rzędu kilkuset, a nawet ponad tysiąca złotych miesięcznie. Raporty OECD wskazują, że prywatne wsparcie edukacyjne pogłębia nierówności między uczniami z różnych środowisk finansowych.

2. Ryzyko przeciążenia ucznia

Nadmierna liczba zajęć dodatkowych może prowadzić do zmęczenia i spadku motywacji. Badania nad dobrostanem uczniów pokazują, że chroniczny stres negatywnie wpływa na koncentrację i pamięć.

3. Uzależnienie od pomocy zewnętrznej

Niektórzy uczniowie przyzwyczajają się do stałej obecności nauczyciela i mają trudność z samodzielną pracą. W dłuższej perspektywie może to osłabić rozwój samodzielności i umiejętności organizowania nauki.

4. Brak gwarancji efektu

Sama obecność na korepetycjach nie oznacza automatycznie wyższego wyniku. Skuteczność zależy od zaangażowania ucznia, jakości zajęć oraz regularnej pracy między spotkaniami.

Czy warto zapisać dziecko na korepetycje przed egzaminem ósmoklasisty 2026?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Korepetycje mogą być bardzo pomocne, jeśli:

- uczeń ma konkretne braki,

- potrzebuje indywidualnego tempa pracy,

- celuje w szkołę z wysokim progiem punktowym

Nie są jednak magicznym rozwiązaniem. Bez pracy własnej, motywacji i systematycznych powtórek nawet najlepszy korepetytor nie zagwarantuje wysokiego wyniku. W praktyce najskuteczniejsza okazuje się kombinacja: regularna nauka w domu, rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych oraz – w razie potrzeby – dobrze dobrane wsparcie dodatkowe.

Najważniejsze przed egzaminem? Spokój i plan

Egzamin ósmoklasisty 2026 to ważny moment, ale nie jedyny, który zadecyduje o przyszłości dziecka. Rodzice coraz częściej podkreślają, że równie istotne jak punkty są odporność na stres i wiara we własne możliwości. Dobrze ułożony plan nauki, realistyczne cele i wsparcie bliskich mogą okazać się równie skuteczne jak dodatkowe lekcje. A czasem nawet bardziej.

Międzynarodowe analizy dotyczące tzw. "shadow education" (czyli prywatnych korepetycji) pokazują, że dodatkowe zajęcia mogą poprawić wyniki, ale ich wpływ jest umiarkowany i silnie zależny od jakości nauczania oraz motywacji ucznia. Najlepsze efekty przynosi połączenie wsparcia zewnętrznego z systematyczną, samodzielną nauką.

Dlatego przed egzaminem ósmoklasisty 2026 warto zadać sobie jedno pytanie: czy dziecko potrzebuje wsparcia merytorycznego, czy raczej lepszej organizacji i planu nauki? Odpowiedź często pozwala uniknąć niepotrzebnych wydatków – albo przeciwnie, podjąć decyzję, która realnie pomoże w walce o miejsce w wymarzonej szkole.