Wyprawka szkolna 2024

Wyprawka szkolna podawana jest zwykle na stronie internetowej danej szkoły lub bezpośrednio przez wychowawcę klasy na pierwszym spotkaniu we wrześniu. Zawiera takie elementy jak:

przedmioty do prac plastycznych i technicznych,

zeszyty: specjalny zeszyt do nauki pisania, inne zeszyty 32-kartkowe, zeszyt do religii,

teczka na gumkę,

piórnik,

plecak,

śniadaniówka,

bidon na wodę,

chusteczki higieniczne wyciągane (pudełko).

Do wyprawki szkolnej 1 klasy zalicza się również buty do chodzenia po szkole. Powinny mieć jasną podeszwę, najlepiej białą i znajdować się w podpisanym worku. Z elementów garderoby każdy pierwszoklasista mus mieć także strój na WF. Zwykle wymaga się, aby była to biała, bawełniana koszulka z krótkim rękawkiem oraz czarne lub granatowe spodenki. Ubrania powinny być spakowane w podpisanym worku. Na uroczystości szkolne i czasami konkursy uczniowie ubierają się w stroje galowe. Strój galowy to biała koszula lub bluzka i ciemne (najlepiej czarne lub granatowe) spodnie lub spódnica.

Wyprawka szkolna – lista

Lista wyprawkowa jest długa i zawiera następujące elementy:

Plecak

Piórnik (zawierający: ołówki HB trójkątne, grube, gumka do ścierania, linijka, nożyczki z zaokrąglonymi czubkami, klej w sztyfcie, 12 kredek trójkątnych, temperówka z pojemnikiem)

Śniadaniówka

Buty do chodzenia po szkole (najlepiej wkładane bez sznurówek albo na rzep)

Blok techniczny biały i kolorowy a4

Blok techniczny biały i kolorowy a3

Ryza białego papieru a4

Zeszyt do nauki pisania w 3 linie a4 poziom 1 (Herlitz)

Zeszyt do matematyki a4 w kratkę 32-kartkowy

Zeszyt do religii

Zeszyt do języka angielskiego

Plastelina (12 kolorów)

Farby plakatowe (12 kolorów)

Pędzle (3 różne grubości)

Kubeczek na wodę do malowania farbami

Teczka a4 na gumkę

Zeszyt papierów kolorowych

Wyprawka szkolna – dla kogo 300 plus z ZUS?

Wyprawka szkolna dla 1 klasy to długa lista, która wiąże się dla rodziców z konkretnymi wydatkami. Już od 1 klasy szkoły podstawowej aż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia można wnioskować do ZUS o świadczenie „Dobry start” czyli tzw. 300 plus, które wynosi netto 300 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego wyprawka przysługuje aż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie to nazywane jest również wyprawką szkolną, ponieważ jego przeznaczenie dotyczy właśnie pokrycia części wydatków związanych z kompletowaniem rzeczy potrzebnych dziecku do szkoły.

Wniosek o 300 plus składa się na PUE ZUS, portalu emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Dobry start przysługuje na każde dziecko w rodzinie raz w roku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Otrzymują go wszyscy rodzice uczniów bez względu na dochody w rodzinie.

Wnioski można składać już od 1 lipca aż do 30 listopada każdego roku. Składając wniosek o 300 plus w lipcu i sierpniu 2024 r., ZUS przeleje pieniądze najpóźniej do 30 września 2024 r. Natomiast późniejsze złożenie wniosku obliguje ZUS do wypłaty świadczenia w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.